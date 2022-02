Le petit prince Charles, scout comme papa

Sourire aux lèvres et traditionnel foulard tricolore autour du cou: le prince Charles a déjà tout d'un petit scout luxembourgeois! Il a accompagné ses parents, le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière à une cérémonie au parc «Dräi Eechelen» organisée par «Scouting in Luxembourg», à l'occasion de la Journée mondiale du scoutisme.

Le petit garçon, qui fêtera ses deux ans le 10 mai prochain, rejoindra sans doute les quelque 7 500 jeunes scouts du Luxembourg dès qu'il le pourra. Pour la première grande fierté de son papa, qui a obtenu le titre de chef scout après le décès du Grand-Duc Jean qui détenait ce titre depuis 1945. Il a prêté serment le 4 octobre 2019 devant près de 3 000 scouts à la Kinnekswiss.

(Editpress)

(Editpress)

(mc/L'essentiel)