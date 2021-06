Le couvre-​​feu levé, les bars ouverts à 1h dès le 13 juin

La pandémie est en recul, ces derniers jours au Luxembourg. La pression sur les hôpitaux, notamment, a baissé de manière très nette et la vaccination avance plus rapidement qu'à ses débuts. De quoi redonner l'espoir aux résidents de voir des restrictions levées à partir du 12 juin, date de fin des mesures anti-Covid actuelles. Le couvre-feu, notamment, semble sur la sellette et pourrait être supprimé prochainement. Pour mémoire, il avait déjà été assoupli, ne commençant qu'à minuit au lieu de 23h avant ça. Autre sujet brûlant lors du Conseil de gouvernement de ce mercredi, le pass sanitaire. À quoi va-t-il servir au Luxembourg? Les personnes vaccinées ou guéries du Covid pourront-elles l'utiliser pour entrer dans les restaurants sans test préalable, par exemple? Pour en savoir plus sur ce qui nous attend dans une dizaine de jours, vous pouvez suivre la conférence de presse du Premier ministre, Xavier Bettel, et de la ministre de la Santé, Paulette Lenert, en direct sur notre site Internet, à partir de 15h.

15h31

Quand est-on considéré comme complètement vacciné? Dès la deuxième dose en cas de vaccin à deux doses. En cas de vaccin à une seule dose, deux semaines après l'injection.

15h25

Paulette Lenert prend la parole. La taux de positivité est très faible et peu de résidents sont pris en charge à l'hôpital, se réjouit-elle. Elle alerte toutefois sur le danger du variant indien.

15h21

Les restaurants ont le choix entre des tables de 4 sans test ou jusqu'à 10 avec test.

15h19

Entre 10 et 50 personnes, les dix mètres de distance et le port du masque seront obligatoire. Entre 51 et 300 personnes, les évènements publics et privés seront autorisés avec test, masques et distanciations. Le Covid Check permettra dans ces cas là d'être dispensé de masque, de distanciation, et pourront assister à un concert debout.

15h18

Au restaurant, les clients pourront présenter un QR code certifiant leur état de santé, le Covid Check. Les personnes vaccinées ou guéries du Covid auront un code vert, qui leur permettra d'accéder aux tables intérieures sans test.

15h17

Les rassemblements jusqu'à 300 personnes seront possibles dès le 13 juin. La règle de 1 personne par m² va être supprimée dans les commerces. Mais il faudra encore porter le masque.

15h13

Le couvre-feu est totalement levé après le 12 juin. Il sera possible de recevoir 10 personnes et non plus 4 dans le cadre privé. Dans l'horeca, il n'y aura plus de couvre-feu après 22h. Les établissements pourront fermer à 1h. Le nouveau chiffre de 10 personnes vaut aussi pour les terrasses.

15h12

11 patients ont été reçus de l'étranger, depuis la France.

15h10

«Nous ne pouvons pas dire que la pandémie n'existe plus, souligne Xavier Bettel. Il existe encore des interrogations par rapport aux différents variants».

15h09

«D'ici fin juillet, nous pourrions avoir vacciné près de 300 000 personnes», indique Xavier Bettel. 145 personnes ont pu être invitées pour les doses résiduelles de vaccin.

15h06

8 000 vaccinations sont désormais effectuées par jour. 46% des résidents ont reçu une première dose. L'âge moyen des vaccinés est de 50 ans environ.

15h05

Des invitations à se faire vacciner vont désormais être lancées pour les moins de 40 ans.

15h01

Xavier Bettel et Paulette Lenert se présentent à la presse. «Les chiffres de contaminations sont bas, se félicite Xavier Bettel. Nous avons une situation contrôlée. Il y a actuellement 16 patients aux soins normaux et 5 en soins intensifs. On voit que la vaccination est efficace».

14h50

Bonjour et bienvenue dans notre direct. Le chef du gouvernement et la ministre de la Santé sont attendus dans une dizaine de minutes, à 15h, pour faire le point sur le pandémie.

(L'essentiel)