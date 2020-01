Qui va devenir Miss et Mister Luxembourg?

La nouvelle Miss et le nouveau Mister Luxembourg seront connus samedi, lors de la 93e cérémonie de l'élection de Miss et Mister Luxembourg. Le comité national Miss & Mister Luxembourg a retenu 17 jeunes femmes et quatre jeunes hommes, sur près de 250 candidats, pour succéder à Mélanie Heynsbroek et Owen Hawel. La cérémonie se tiendra à la Pinacothèque, dans la capitale.

Miss et Mister Luxembourg représenteront le Grand-Duché lors des concours Miss World et Mister World 2020. Pour participer, les candidats devaient remplir certains critères, comme avoir entre 18 et 25 ans, parler luxembourgeois (ou avoir des notions), être célibataire sans enfant, ou encore ne pas avoir modifié artificiellement son apparence physique.

(L'essentiel)