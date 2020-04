Une pluie d'étoiles filantes dans le ciel luxembourgeois

L'avantage du confinement, c'est aussi la possibilité de redécouvrir les plaisirs simples de la nature. Cela tombe bien, l'univers nous réserve un spectacle merveilleux, dès cette nuit. Chaque année au mois d'avril, une pluie de météores baptisée les Lyrides illumine le ciel.

Les plus informés ont déjà pu remarquer le phénomène au cours des derniers jours, mais c'est bien dans la nuit de mardi à mercredi et dans celle de mercredi à jeudi que la magie fera le plus son effet. Pour ceux qui auront trouvé un endroit loin de toute pollution visuelle, il sera en effet possible de contempler une vingtaine de météores par heure.

Et comme la nature fait bien les choses, le ciel devrait être parfaitement dégagé au moins jusqu'à vendredi, selon MeteoLux, et la Lune ne sera pas trop lumineuse.

☄️ Bonne nouvelle ! Les étoiles filantes ne sont pas confinées ! ☄️

La preuve cette semaine avec la pluie de météores des Lyrides, dont le maximum est prévu en fin de nuit du 21 au 22 avril https://t.co/wcYxKqoJFJ pic.twitter.com/W9x4nvhjNb — Vigie-Ciel (@VigieCiel) April 20, 2020

Pas besoin non plus d'utiliser des jumelles ou un télescope, tout sera visible à l’œil nu. Petite astuce pour profiter pleinement de cet épisode merveilleux, regardez en direction de l'étoile Vega, qui est la plus brillante de la constellation de la Lyre.

Les Lyrides constituent en réalité des débris d'une comète passée toute proche de la Terre et qui se détruisent dans l'atmosphère. Notre planète traverse une fois par an ce nuage de débris. Pour l'anecdote, ladite comète est passée pour la dernière fois en 1861 et son prochain passage est prévu pour... 2226.

(th/L'essentiel)