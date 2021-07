Trafic à l'arrêt entre Thionville et Luxembourg

Le trafic ferroviaire est lourdement impacté par les intempéries qui sévissent au Luxembourg et en France depuis deux jours. Ainsi, tous les trains sont supprimés entre Thionville et Luxembourg (ligne n°90), indiquent ce jeudi matin les CFL. L'opérateur ferroviaire ne précise pas la durée de la perturbation mais indique que des bus de substitution ont été mis en place.

Le trafic ferroviaire au Grand-Duché est également très perturbé ce jeudi matin. Tous les trains entre Luxembourg et Diekirch sont annulés jusqu'à nouvel ordre. La circulation est également bloquée entre Ettelbruck et Diekirch et entre Kautenbach et Wiltz. Même constat pour la ligne entre Kleinbettingen et Arlon et entre Rodange et Athus.

#CFLINFOS90 Suppressions de trains. Bus de substitution.

En raison de dommages causés par des intempéries, tous les trains entre Thionville et Luxembourg sont supprimés. Les CFL mettent en place un service de bus de substitution dans les deux directio... https://t.co/4F51kqqQZU — CFLinfos (@CFLinfos) July 15, 2021

La circulation reste interrompue entre Thionville et Luxembourg, des suppressions sont aussi à prévoir entre Thionville et Metz suite à l'inondation des installations ferroviaires du réseau luxembourgeois.

Le tunnel d'Hagondange est inondé. — TER Nancy-Metz-Lux (@TERNancyMetzLux) July 15, 2021

(L'essentiel)