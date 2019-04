Il passe 5h par jour à prévoir la météo du pays

Dans son bureau, qu'il aime appeler son «laboratoire atomique», Philippe Ernzer est dans son élément, entre anticyclones et fronts d'air froid. Dans les prochaines heures, il envisage de livrer aux Luxembourgeois ses dernières prévisions météorologiques. Pour ce faire, il utilise les données provenant essentiellement de sa propre station météo qui se trouve dans le jardin de sa grand-mère. Et c'est précisément ainsi qu'est né son service météo, Météo Boulaide. Au fil du temps, ce dernier est devenu un véritable concurrent du service météorologique national MeteoLux.

Tout a démarré à l'âge de douze ans, quand le jeune Philippe a vu un documentaire sur les chasseurs de tornades aux États-Unis, à la télévision. «J'étais fasciné par le fait que certains événements météorologiques puissent subitement faire la une des médias et que cela pouvait sauver des vies», raconte le jeune homme à L'essentiel. Peu satisfait des informations fournies par le service météorologique national, il a décidé de créer sa première station météo dans la maison parentale, à Bauschleiden.

«Il me manquait les détails»

Dans un premier temps, l'adolescent, alors scolarisé au Lycée du Nord à Wiltz, ne partageait ses prévisions qu'avec ses camarades et les membres de sa famille. Comme il suscitait toujours plus l'attention de la part de son entourage, une fois ses premiers pas effectués, il a pris conscience qu'il était sur la bonne voie. «L'idée était de tenir la population informée en permanence des conditions météorologiques, surtout lorsque celles-ci étaient inhabituelles, ce qui n'existait pas sous cette forme au Luxembourg. La météo n'était actualisée que deux fois par jour, même en cas de forte tempête», rapporte le jeune homme.

Par ailleurs, il regrettait souvent un manque de précision: «Je voulais aussi prédire la météo pour des communes particulières et pas uniquement subdiviser le pays en Nord et Sud. De plus, il me manquait les détails, notamment sur la force des orages ou sur les zones dans lesquelles les routes allaient être glissantes», explique-t-il. Sa stratégie a fini par payer. Aujourd'hui, sa page Facebook Méteo Boulaide compte près de 46 000 adeptes, et ses prévisions font l'objet de centaines de commentaires: «Au début, mon jeune âge a assurément été un atout. Beaucoup de gens étaient ravis qu'un adolescent s'intéresse à ce genre de sujet».

Même si «Météo Boulaide» reste un loisir pour Philippe Ernzer, les attentes à son égard ont considérablement évolué au fil des années. «Mes sponsors, certaines sociétés et de nombreux particuliers comptent sur moi pour leur fournir mes prévisions au quotidien», affirme monsieur Météo. En moyenne, cette occupation lui prend environ cinq heures par jour, à côté de l'école. Quand une tempête se profile, «cela peut très vite se transformer en douze heures ou plus». Il y a quelques jours, il a équipé sa station météorologique de nouveaux capteurs et l'a installée dans le jardin de sa grand-mère. D'après le jeune homme, cela permet de recueillir des données plus précises sur le vent. Il s'agirait du facteur le plus important pour fournir des prévisions météo pointues.

