Ils veulent entendre le luxembourgeois au Findel

Ils n'en démordent pas! Le luxembourgeois doit rester une langue utilisée pour effectuer les annonces à l'aéroport du Findel. L'association «Action Lëtzebuergesh - Eis Sprooch» s'est positionnée solidement sur la question, ce mercredi 8 septembre 2021. Il y a moins de dix jours, souvenez-vous, les ministres François Bausch (Mobilité) et Jean Asselborn (Affaires étrangères) avaient indiqué que les langues française et anglaise étaient désormais utilisées pour rendre les annonces plus compréhensibles.

Une position qui ne convient pas aux ardents défenseurs de la langue luxembourgeoise. «Nous sommes déçus, car c'était une tradition vieille de plusieurs décennies», regrettent-ils par écrit, dans un communiqué. «Pourquoi ne pas avoir introduit, dans le nouveau système automatisé, des textes dans notre langue nationale?», se demandent-ils encore. «Nous espérons que le gouvernement va trouver une solution technique et financière».

Coopérer à la traduction des textes

Et de poursuivre: «Notre association existe depuis plus de 50 ans et nous avons toujours plaidé pour le multilinguisme au Luxembourg». Et de se demander, «pourquoi les annonces ne sont pas effectuées dans les trois langues du pays (à savoir le luxembourgeois, le français et l'allemand)»? «Nous grandissions avec la grande opportunité d'être trilingue et nous devrions le montrer également au sein de notre aéroport».

Fermement décidée à se faire entendre, l'association «Action Lëtzebuergesh - Eis Sprooch» va même jusqu'à proposer ses services pour «coopérer à la traduction des textes (des annonces)». Et de citer en exemple l'aéroport de Palma de Majorque, où il est possible de lire des indications en majorquin, en anglais, en allemand et en espagnol.

(fl/L'essentiel )