«Les gens ont une envie gigantesque de voyager»

«L’essentiel»: Comment avez-vous fait face à la pandémie?

Olivier Lamoral: L’enjeu a été de faire voyager un maximum de gens en fonction des conditions sanitaires et des fermetures des pays. Après les deux mois d’arrêt (mi-mars à mi-mai 2020), on a recommencé à la Pentecôte 2020 avec des opérations limitées, puis c’est allé crescendo en juillet, août, septembre. La deuxième vague est arrivée, mais on a pu maintenir des destinations de manière constante comme les Canaries. Avec plus ou moins d'intensité.

Constatez-vous un redémarrage?

Depuis un peu avant Pâques, le nombre de destinations progresse. Notre réseau sera quasi complet en juin. Soit plus de 70 destinations. Avec certes des restrictions, mais il est possible de passer de très bonnes vacances. Sur une plage on oublie vite les contraintes Covid.

Où en sont les chiffres de réservations?

Pour 2021, en voyages loisirs on en est à ce jour à 50% de forfaits (vol+hôtel) de moins que sur l’année 2019 (250 000 clients de forfaits). En janvier février on était à -80%, -75% mais le rythme s’intensifie avec -30% en mai. Pour juillet août on est à -45% et la tendance s'améliore. Le marché français reprend et il représente 30 à 40% de la clientèle de LuxairTours. Pour le marché business on est beaucoup plus en retard.

Peut-on espérer atteindre en fin d’année les chiffres de 2019?

Les gens ont une gigantesque envie de voyager. Depuis Pâques le marché luxembourgeois s’est réveillé. La Pentecôte a été un coup de fouet. Vendredi, samedi, dimanche dernier, plus de 8 550 personnes sont parties du Findel avec Luxair. On est sur des niveaux comparables à 2019 même s’il manque des routes d’affaires. Tous les Boeing étaient en vol. On a même rajouté des vols de nuit, en dernière minute.

Comment redonner envie aux gens de voyager ?

D'abord par la flexibilité avec des facilités d'annulation (jusqu’à 15 jours avant le départ sans raison et sept jours si les conditions ne sont pas remplies (interdiction de voyages d’un pays...). Puis avec les tests exigés au moins jusqu'au 30 juin pour revenir au Luxembourg. Nous en avons proposé à l’hôtel pour le retour dans beaucoup de destinations. Et enfin l’hygiène avec une charte Safe and clean, à laquelle la plupart des hôtels ont adhéré.

On ne met pas moins de monde dans les avions?

Il n’y a pas de restrictions sur le nombre de passagers mais des mesures sont en place (à l'embarquement et la sortie, masque, repas limités, tests).

Où sont partis les gens à la Pentecôte? Majorque est redevenue la destination n°1 avec un peu plus de 1 135 personnes le week-end dernier, suivi de près par les Canaries et la Grèce.

Qu’est-ce qui a changé dans la demande?

Les réservations en dernière minute étaient l’exception, c’est devenu la règle. Il faut constamment adapter l’offre, le nombre de vols, la capacité, le prix selon la destination et les règles sanitaires. En 2019, les gens réservaient surtout fin janvier à la foire Vakanz, maintenant 40% réservent pour partir trois semaines plus tard. Ce sera encore le cas cet été mais les gens commencent à se projeter à nouveau.

Il faut rassurer...

Avant on achetait son voyage en Espagne comme son pain à la boulangerie. Aujourd'hui les dossiers sont plus complexes, les clients ont plus de questions, le conseil est très important.

Partent-ils moins loin?

Pas forcément. Dubaï à 6h30 de vol a été un succès de l’hiver. Au départ c’était pour un buzz et cela a été prolongé et reprolongé. 3 343 personnes s'y sont envolées depuis Luxembourg. Cela s’arrêtera en juin, en raison de la chaleur, mais on y retournera l’hiver prochain. Les Canaries ou l’ile de Sal au Cap Vert où nous volerons encore cet été, ont aussi séduit.

À quand des voyages sans restrictions ni précautions?

Impossible de le dire mais il y a des signes encourageants. La Grèce vient d’autoriser l’entrée sans test des vaccinés (deux doses). Depuis la semaine passée, la Turquie ne demande plus de test aux passagers depuis le Luxembourg. J’espère que l’hiver prochain sera plein de bonnes surprises.

Qu’est-ce que le tour-opérateur de demain?

Une offre plus variée. Les forfaits vols et hôtel ont la cote et ne sont pas réservés aux familles. Il faut cibler d’autres profils avec de nouvelles destinations comme Dubaï, jet set, fun ou festives comme Mykonos, Santorin où nous irons cet été. Nous préparons une offre de vacances actives, sportives, avec un programme de randonnée, de vélo. Et nous pensons diversifier le type de logement avec des hôtels, plus petits, cosy, ruraux ou à terme des appartements.

(Nicolas Martin/L'essentiel)