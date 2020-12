Le couvre-​​feu suscite beaucoup de scepticisme

L’annonce des nouvelles restrictions, effectives entre le samedi 26 décembre et le dimanche 10 janvier, a fait réagir la classe politique mardi. Pour une fois, certaines mesures trouvent du soutien dans les rangs de l’opposition, même si tous les partis n’ont pas décidé s’ils voteraient la loi globale.

Le couvre-feu

«Nous ne tomberons jamais d’accord sur cette mesure», a déclaré Gilles Baum, chef de fraction DP, après la réunion de 3h30 en commission Santé. Ce sujet a animé les débats. Gilles Baum estime qu’elle a «montré son efficacité dans les pays où elle a été appliquée, comme en France et en Belgique». En revanche, Sven Clement trouve que l’avancer à 21h est «quand même énorme, et d'une efficacité incertaine».

Le CSV est aussi sceptique, à l’image de Martine Hansen, cheffe de fraction: «Cela pose beaucoup de questions, la ministre Paulette Lenert n’a pas su justifier la mesure». «Le couvre-feu était justifié du temps de l'ouverture des bars et restaurants, mais plus maintenant. À quoi bon cette disposition, si les autres mesures sont respectées?», s'interroge Claude Wiseler (CSV). «L'État peut prendre des mesures concernant l'espace public, comme le couvre-feu, mais nous ne sommes pas d’accord car 21h, c’est très restrictif», indique Fernand Kartheiser (ADR). De son côté, Marc Baum (déi Lénk) décrit «une mesure liberticide qui ne s'appuie sur aucune donnée scientifique».

Des mesures trop tardives?

«C’est bien que le gouvernement ait enfin réagi, mais il aurait pu le faire au moins trois semaines avant», clame Martine Hansen. Elle se félicite tout de même que certaines propositions de son parti aient été reprises, comme l’interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique. «Les mesures sont trop tardives et manquent d’argumentation», juge le Pirate Sven Clement.

D’autres estiment au contraire que le moment est opportun: «Il faut faire baisser le nombre de contaminations car la situation est difficile dans les hôpitaux», relate Chantal Gary (Déi Gréng). «Il fallait prendre des mesures pour pouvoir gérer une éventuelle recrudescence de l'épidémie après les fêtes», renchérit Gilles Baum.

La limitation des contacts

Le gouvernement a maintenu le droit de visite à des amis, ce qui lui fait dire que les mesures ne constituent pas un confinement. «Elles constituent l'avant-dernière cartouche. Il faut tuer le virus, nous devons être à la hauteur du défi», affirme Mars Di Bartolomeo (LSAP). Le CSV valide le maintien de la mesure, mais pas l’ADR, qui estime que «le nombre d’invités à domicile ne regarde pas l’État».

Dénoncer les contrevenants?

L'obligation pour les fonctionnaires et salariés de signaler ceux qui ne respectent pas les isolements et les quarantaines a été relevé par plusieurs députés. «Cela se fait pour les crimes et les délits, pas pour les contraventions. Nous entrons dans la culture de la dénonciation», dénonce Marc Baum (déi Lénk). Martine Hansen «s'interroge» aussi sur cette mesure, tout comme Fernand Kartheiser, qui la trouve «disproportionnée». De son côté, Mars Di Bartolomeo a voulu la minimiser, évoquant «une mesure qui suit le code de procédure classique».

Quel vote?

Les partis de la majorité (DP, LSAP, Déi Gréng) voteront en faveur du texte. Les Pirates, déi Lénk et l’ADR voteront contre, tandis que le CSV attend d’en savoir plus. Il veut notamment étudier le projet de loi et lire l’avis du Conseil d’État.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)