Bob Molling, jeune pousse du cru à découvrir

Les amateurs de vin et de fromage vont se faire plaisir, samedi et dimanche. «Dix-huit de nos vignerons et restaurateurs leur proposeront des spécialités fromagères accompagnées de vins et crémants, lors du «Wine Cheese Enjoy», détaille Nathalie Besch, coordinatrice touristique de l’ORT Moselle luxembourgeoise. «En 2021, nous avions annulé suite à la pandémie. Nous sommes d’autant plus heureux d’accueillir le public», dit-elle. Parmi les domaines participants, des maisons établies et des jeunes pousses comme Molling Wines.

Bob Molling, 30 ans, petit-fils de producteurs de raisin, s’est lancé sur les traces de ses grands-parents en 2019. «J’avais démarré des études en économie, mais j’ai réalisé que ce n’était pas ce que je voulais faire de ma vie. Quand ma grand-mère m’a proposé de reprendre le demi-hectare de vignoble qui lui restait en haut de la Moselle, je me suis lancé», relate-t-il.

Chez Duhr-Maddalon, où il élabore ses vins et où il travaille encore à mi-temps, il présentera le Roots, un assemblage de 80% de pinot blanc et de 20% d’auxerrois, un riesling et un rosé. Pour son crémant, il faudra patienter. «Il est encore en seconde fermentation». Et son pinot gris est déjà épuisé. «La Moselle luxembourgeoise donne des vins secs ou fruités, avec une belle minéralité, qui diffèrent selon les micro-climats et micro-terroirs», explique Bob Molling. Son quotidien? «Il varie avec les saisons, sourit-il. En hiver, on est dans les vignes pour la taille».

Wine Cheese Enjoy. Samedi et dimanche en Moselle. CovidCheck. Réservation conseillée: visitmoselle.lu

(L'essentiel/Séverine Goffin)