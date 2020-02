La conséquence inattendue des transports gratuits

Ce jeudi, une soixantaine de journalistes sont accrédités pour la conférence de presse sur les transports gratuits. Une affluence inhabituelle qui dépasse les frontières du Luxembourg. À l’approche de l’entrée en vigueur de la gratuité des transports publics, une première mondiale à l’échelle d’un pays, des médias de partout ont les yeux tournés vers nous. «Cette mesure a mis le Luxembourg sur la carte du monde», commente Dany Frank, porte-parole du ministère de la Mobilité. «C’est une mesure dans l’air du temps, à la fois sociale et écologique».

Pourtant, ce coup de «Nation Branding» n’était pas prévu. «C’était une surprise, on n'avait pas attendu cet impact et la vague de demandes d’informations que l’on a reçues. Cela a commencé en décembre 2018, avec le programme de gouvernement», confie Dany Frank. Des agences de presse comme l’AFP et DPA, le New York Times, The Guardian, des médias d’Allemagne, du Canada, de Suisse, de Hong Kong, d'Inde ou d’Italie... La liste des médias qui se sont intéressés au projet est longue.

«Pourquoi et pour qui?»

Parmi les questions les plus fréquentes, «on nous demande pour qui on fait cette mesure, pourquoi et comment on la finance», retient Dany Frank. Pour mémoire, tous ceux qui veulent se déplacer dans le pays sont concernés par la gratuité, financée par l’État. «La vente des billets ne finançait que 8% du prix des transports, soit 41 millions d’euros sur environ 500 millions. On leur explique que c’est une mesure qui profite surtout aux personnes à faibles revenus, à laquelle contribuent les citoyens plus aisés, puisque c’est financé par l’argent des contribuables».

L’intérêt pour la gratuité des transports va d’ailleurs au-delà du buzz médiatique. Le ministre Bausch, en charge du dossier, a reçu «un nombre immense» d’invitations à donner des conférences. «On lui demande souvent si la gratuité va résoudre les problèmes de mobilité. Il répond que non, ce qui résoudra le problème, c’est l’investissement dans les structures de transports publics, pour qu’elles soient au top. C’est cela qui va changer la mobilité des gens», rapporte Dany Frank.

«Ça va évoluer positivement»

D’autres pourraient suivre l’exemple du Luxembourg. «Des villes comme Tallinn et Montréal ont cherché à nous contacter. On va leur donner nos meilleures pratiques pour faciliter l’expérience». Mais même si des villes ont tenté l'expérience, le Luxembourg est le premier pays à basculer tout entier dans les transports gratuits. «On nous demande aussi souvent si c'est plus facile pour le Luxembourg. Bien sûr, les trajets sont plus courts et les processus de décision d'investissements plus simple, c'est une question importante aussi».

Restera ensuite à voir si la mesure fonctionne. Un monitoring sera effectué pour voir l'évolution à moyen terme, en sachant que «cela va évoluer positivement, avec, en plus de la gratuité, les améliorations sur le réseau de bus, les nouveaux quais à la gare, les bus en plus, le tram qui va arriver à la gare... L'amélioration des infrastructures amènera plus d'affluence».

(Jérôme Wiss/L'essentiel)