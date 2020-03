La gratuité ravit déjà les usagers des transports

Des animations étaient organisées dimanche dans la capitale, pour célébrer la gratuité des transports. Annoncée depuis des mois pour le 1er mars, elle a finalement débuté samedi, avec un jour d'avance. D'ailleurs, dans les bus, les machines à poinçonner les tickets avaient déjà disparu. Dominique, 32 ans, et Marci, 48, sont tous deux chauffeurs de bus, mais ce dimanche, ils étaient là en privé avec leur famille. «On a entendu qu'il y avait des cadeaux à gagner au terme du rallye», sourient-ils. Professionnellement, ils sont tous deux ravis de la gratuité. «Cela évitera du stress lors de la montée dans le bus quand les clients cherchent leur monnaie. Et c'est plus rassurant de ne pas transporter d'argent. En plus, ce sera plus simple à organiser pour nos employeurs».

La gratuité attire au-delà des frontières. Olga, 25 ans, a fait le chemin depuis la Flandres, avec ses amis, pour être à la place d'Armes dimanche. «Un ami nous a dit que c'était un jour spécial pour le Luxembourg. On trouve cela super, vos transports nationaux gratuits! Il nous faudrait les mêmes en Belgique, pour donner aux gens les moyens de moins polluer». Joëlle, 62 ans, Philippe, 61 ans, leur fille Sophie, 33 ans, et leurs petits-enfants ont déjà deux tampons sur leur carte de rallye. Ils imaginent déjà toutes les balades en famille qu'ils pourront faire grâce aux transports gratuits.

Le public pouvait également participer à des visites guidées en transports multimodaux. Théo, ancien cheminot et guide au LCTO, prêche la bonne parole à son groupe. «Il faut savoir changer avec son temps, avance-t-il. Regardez, on a dû ôter plein de jolis arbres avenue de la Liberté pour le passage du tram, mais on en a replanté d'encore plus beaux! Je comprends que les gens soient irrités par les travaux, mais il faut s'imaginer le projet terminé. Et avec une population estimée à un million d'habitants au Luxembourg dans quelques-uns années, nous avons un grand défi à relever».

(Séverine Goffin/L'essentiel)