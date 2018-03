Delhaize stoppe sa coopération avec Veviba

«Delhaize Luxembourg annonce aujourd'hui l'arrêt immédiat de la coopération avec toutes les filiales du groupe Veviba», a indiqué l’enseigne dans un communiqué. Ces sociétés sont Veviba à Bastogne, Adriaens à Zottegem, Lanciers à Rochefort et Verbist à Izegem.

Pas de conséquences pour Match



Les supermarchés Match et Smatch au Luxembourg n'ont pas connu de répercussions suite au scandale sanitaire à l'abattoir Veviba de Bastogne. «Nous ne travaillons pas avec cette société dans la mesure où notre stratégie est de vendre des produits issus d'élevage luxembourgeois», explique Jean-François Leuwers, responsable du suivi qualité et de la sécurité alimentaire. «Nous travaillons ainsi avec l'abattoir d'Ettelbruck et avec la société Cobolux.»

Une décision «avec effet immédiat», basée sur «des faits établis lors d'une enquête menée par l'Agence Fédérale de l'Alimentation (AFSCA) et les autorités judiciaires». Enquête qui a mis en lumière des «infractions graves à la sécurité alimentaire chez Veviba à Bastogne» qui conduit à «une rupture de la confiance complète et irréparable entre Delhaize et le groupe Veviba».

Viande hachée et queue de bœuf concernées

«Delhaize ne fait aucun compromis en matière de sécurité alimentaire et ne tolère donc aucune violation», poursuit le communiqué. Tous les produits provenant du groupe Veviba ont été retirés «préventivement» des rayons et «ne seront pas vendus» dans les 50 magasins Delhaize du Grand-Duché. L’enseigne prend actuellement des dispositions avec d’autres fournisseurs pour satisfaire ses clients en continuant «d’opter pour des produits frais locaux».

Le ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et le ministère de la Santé ont de leur côté indiqué que la fraude concernait de la viande hachée et des queues de bœuf que les clients de Delhaize sont invités à rapporter en magasin.

