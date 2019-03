Bettel signe plusieurs accords avec la Chine

Le Luxembourg a signé mercredi avec la Chine un mémoire d'entente bilatéral sur la coopération, dans le cadre des «nouvelles routes de la soie» (ou «la Ceinture et la Route»). Lancé en 2013 par Pékin, il s'agit d'un projet pharaonique d'infrastructures maritimes et terrestres entre la Chine et l'Europe.

«La signature de cet accord constitue une nouvelle étape dans le développement des relations sino-luxembourgeoises et de notre coopération aussi bien au niveau économique et commercial, académique et culturel que de la recherche et du développement», a déclaré Xavier Bettel, qui est actuellement en visite dans l'empire du Milieu. Pour rappel, les gouvernements italien et chinois avaient signé samedi dernier un protocole d'accord «non contraignant» pour sceller l'entrée de l'Italie dans les «nouvelles routes de la soie», malgré l'inquiétude de Bruxelles et Washington.

Quatre accords pour la Bourse de Luxembourg

S'est ensuivie la signature de quatre accords entre la Bourse de Luxembourg et respectivement la Bourse de Shanghai, la Bourse de Shenzhen, la Clearing House de Shanghai et la Bank of China. Objectif affiché: approfondir la coopération entre la Bourse de Luxembourg et les autres signataires.

Xavier Betttel est aussi intervenu ce jeudi au Forum de Boao pour l'Asie, qui se tient à Hainan. Il a notamment rencontré son homologue laotien Thongloun Sisoulith, avec lequel il a abordé l’ouverture d’une ambassade luxembourgeoise au Laos. En outre, le programme actuel (2016-2020) en matière de coopération au développement prévoit des investissements luxembourgeois à hauteur de 75 millions d’euros, visant principalement à contribuer à éradiquer la pauvreté.

(L'essentiel)