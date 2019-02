Un accident a causé 9 km de bouchons sur l'A1

A1 entre diffuseur Kirchberg et intersection Gasperich accident impliquant un véhicule, voie de droite bloquée, bouchon sur 7... #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 14 février 2019

Selon l'Automobile club Luxembourg, un accident s'est produit peu après 13h30 sous le tunnel Howald, sur l'A1 entre l'échangeur Kirchberg et la Croix de Gasperich. La voie de droite a dû être fermée pendant un certain temps. Un important embouteillage s'est formé et le trafic est fortement perturbé. Jusqu'à 9 km de ralentissements de Howald vers Sandweiler.

L'ACL a indiqué peu avant 15h que l'accident avait été dégagé. La circulation devrait progressivement revenir à la normale.

(L'essentiel)