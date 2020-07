Bausch veut étendre le réseau de trains dans l'UE

Le ministre luxembourgeois de la Mobilité, François Bausch (Déi Gréng), a lancé un appel pour un investissement massif dans l'extension du réseau ferroviaire européen. Dans une lettre ouverte adressée à la commissaire européenne aux Transports, Adina Valean, publiée mardi, François Bausch renvoie à des financements supplémentaires libérés du fait de la pandémie du Covid-19.

«La sortie de la crise actuelle pourra nous servir de tremplin pour faire des sauts plus grands», a-t-il dit. D'après lui, relancer simplement les anciens secteurs des transports ne suffit pas. «Les investissements publics devront avoir un effet transformateur», a-t-il ajouté.

Le ministre déplore «le déficit d'investissement chronique dans les infrastructures» ferroviaires. Outre les investissements, il faudrait, selon lui, également améliorer les tronçons transfrontaliers. Il estime qu'une meilleure offre de services ferroviaires internationaux est également nécessaire afin «de proposer une véritable alternative aux vols courts au sein de l'UE.

François Bausch renvoie également à un projet pour une stratégie européenne de 2017. La période de confinement aurait par ailleurs permis à de nombreuses personnes de redécouvrir les avantages de se déplacer à vélo. Selon lui, une politique de transport sérieuse ne peut aboutir sans «mobilité active». Le Luxembourg est le premier pays au monde à avoir rendu les transports publics gratuits pour tous les usagers, le 1er mars dernier.

