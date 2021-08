Désespéré, il a vite profité du soleil au Luxembourg

Vous l'avez certainement ressenti: le soleil s'est fait plutôt rare au Luxembourg cet été. Et certains internautes ne manquent pas d'humour pour partager leur désarroi. C'est le cas d'un Eschois sur le réseau social TikTok où sa séquence, postée la semaine dernière, a d'ores et déjà récolté plus de 21 000 vues en l'espace de six jours.

Au son de «Ameno», le hit du projet musical «Era» sorti en 1996, un résident de Esch-sur-Alzette, localisé au numéro 29 de la rue du Fossé, si l'on en croit les images de sa courte séquence, se montre pour le moins surpris de retrouver du soleil et un ciel bleu au Grand-Duché.

Le soleil est déjà reparti...

«Quand, finalement, tu te réveilles et qu'il y a du soleil au Luxembourg», écrit-il d'emblée après avoir aperçu quelques rayons à travers sa fenêtre de toit. Bien protégé d'un éventuel coup de soleil, à l'aide d'un énorme drap blanc qui lui recouvre la tête, il quitte la rue du Fossé pour rejoindre la Place des Remparts où le soleil tape toujours aussi fort.

«Mr SuperBock RC» se précipite alors dans un supermarché d'où il ressort masqué et en lunettes de soleil, mais surtout avec de quoi s'hydrater et se sustanter. On le retrouve, enfin, sur les hauteurs de Esch, à côté d'un transat et d'une... brouette bien remplie d'eau où quelques boissons, fraîches, on l'espère, vont lui permettre de bien profiter du soleil. On ne lui en voudra pas, car depuis, le soleil a déjà (re-)disparu... Quel été pourri!

(fl/L'essentiel )