Le LNS va avoir recours au système LuxTrust

«Cela amènera plus de transparence et de sécurité aux échanges de données sensibles», souligne Pascal Rogiest, CEO de LuxTrust. Le Laboratoire national de santé (LNS) va utiliser la solution de cachet électronique qualifié de la société luxembourgeoise, afin de numériser une partie de ses processus, est-il indiqué dans un communiqué.

Cela concernera notamment le transfert et le partage des rapports d’analyses. Pour les praticiens du LNS, ce cachet électronique se matérialisera par la présence d’une signature électronique et du logo «LuxTrust, Data Integrity Guarantee» apposé en bas des documents, et dont il sera possible de vérifier l’origine, la conformité et la validité avec des outils publics tels qu’Adobe Reader.

«Le cachet électronique est l’équivalent moderne et plus élaboré d’un cachet ou tampon d’entreprise (sceau), est-il expliqué dans le communiqué. Il garantit l’intégrité et l’authenticité des données et certifie de manière pleinement légale leur origine, renforçant ainsi la confiance et la sécurité des échanges entre les différents acteurs de l’institut». Comparé à un flux classique sous format papier, l’utilisation de cachets électroniques doit aussi pouvoir apporter une réduction significative des coûts de diffusion et une augmentation globale de l’efficacité opérationnelle, «sans aucune compromission de la sécurité ni du caractère formel des documents».

(L'essentiel)