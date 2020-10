Autopolis racheté par le groupe Van Mossel

Van Mossel Automotive va racheter les concessions Autopolis au Grand-Duché et Fidenco en Belgique. Avec ce rachat des deux entreprises, qui représentent à elles deux environ 23 000 véhicules par an, le groupe néerlandais annonce devenir «le plus grand groupe automobile au Benelux». La transaction a été soumise à l'autorité belge de la concurrence et devrait être validée avant la fin du mois de novembre, est-il précisé. Les deux entités rachetées par Van Mossel Automotive appartenaient à Alcopa, une société d'investissement belge. La transaction porte sur l'intégralité des marques, à l'exception de Volvo, dans laquelle les deux sociétés restent partenaires. Son montant n'a pas été précisé.

250 établissements au Benelux, en France et en Allemagne



Le groupe Van Mossel Automotive compte environ 250 établissements aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en France et en Allemagne. Il distribue les marques Volkswagen, Volkswagen véhicules utilitaires, Audi, SEAT, ŠKODA, Peugeot, Citroën, DS, Hyundai, Kia, Jaguar, Land Rover, Ford, Opel, Mercedes-Benz, smart, Fiat, Fiat Professional, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi, MG, Cadillac, Chevrolet, Corvette, Maxus, Suzuki, Volvo, Polestar et Isuzu.

Ces nouvelles reprises marquent une étape de plus dans l'expansion du groupe Van Mossel, créé en 1941, en dehors des frontières néerlandaises. Autopolis - concessionnaire présent à Bertrange et Ettelbruck - représente un volume de ventes d'environ 8 000 véhicules par an. L'entreprise compte 13 marques (Volvo, Opel, Hyundai, Suzuki, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, MG, Maxus, Cadillac, Chevrolet et Corvette).

«Nous avons hâte de pouvoir servir nos nouveaux clients»

De son côté, le Groupe belge Fidenco Automotive vend environ 15 000 voitures par an, de 10 marques différentes, dont Volvo (y compris Polestar), Ford, Hyundai, Suzuki, Jaguar, Land Rover, MG, ISUZU et Maxus. Il possède actuellement treize établissements, dans les provinces d'Anvers et du Brabant Flamand.

«L'ajout d'Autopolis et de Fidenco s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance», indique le CEO du groupe Van Mossel Automotive, Eric Berkhof. «L'excellente relation que nous entretenons avec Alcopa depuis nos rachats précédents a été à la base de la conclusion de ce nouveau contrat. Nous avons hâte de pouvoir servir nos nouveaux clients en Belgique et au Luxembourg, avec des marques fortes et des services encore plus étendus».

(L'essentiel)