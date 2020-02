Au Luxembourg chaque année, 1 100 personnes meurent du cancer, en moyenne 600 hommes et 500 femmes. Un fléau devenu «un défi de santé publique» pour faire face, aussi, aux 3 000 nouveaux patients diagnostiqués tous les ans à travers le pays. Ce lundi, à la veille de la Journée mondiale contre le cancer, le ministère de la Santé a lancé un appel à la prévention! «40% des cancers pourraient être évités», glisse le gouvernement, qui veut mettre l'accent sur «des modes de vie sains».

«Le refus du tabac, la consommation modérée de l’alcool, une alimentation saine et activité physique régulière» sont un premier pas important dans la lutte contre la maladie. Car «les progrès de la médecine» ne suffisent pas, le cancer reste «un fardeau» source de souffrances pour les patients.

Cancer du poumon et du sein

Ainsi les mesures prises par le ministère de la Santé vont aussi et surtout dans le sens de la prévention. On l'a dit, tabac, alcool et alimentation, mais aussi programmes de dépistage organisé sont au cœur de plusieurs plans d'action pour ces prochaines années. Le cancer du poumon est celui qui cause le plus de décès chez les hommes, avec en moyenne 151 décès par an sur les 15 dernières années. Chez les femmes le cancer du sein est à l’origine du plus grand nombre de décès par cancer avec en moyenne 82 décès par an.

Le cancer est la première cause de décès chez les hommes avec environ 32% des décès et la deuxième chez les femmes avec 26% des décès.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)