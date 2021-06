Pour tout le monde, la prochaine loi Covid, valable à partir du 13 juin, mettra fin au couvre-feu. Dans la sphère privée, il sera possible d’inviter non plus quatre, mais jusqu’à dix personnes à la fois. Un retour à plus de normalité et à beaucoup de libertés qui, évidemment, fait plutôt l'unanimité parmi les résidents. Il y a les fêtards, ceux qui savourent la possibilité de profiter de leur famille, et ceux qui se méfient encore. L'essentiel leur a tendu le micro dans la rue.

Buki, 27 ans

Je fêterai la fin du couvre-feu avec mes amis. Ça va être bien, parce que les gens sont vraiment limités encore, donc ça fera du bien et puis on pourra revoir la famille surtout, parce que je ne suis pas très fêtard.

Laurence, 40 ans

Enfin! On peut revivre normalement, surtout avec l’été qui vient et les terrasses en place. Ça va être la totale pour moi, terrasses, resto, barbecue à la maison et j’espère que plus de gens seront autorisés à venir nous rendre visite. Ça fait maintenant un an qu’on est dedans, on est à bout. On était quand même limités quand on allait chez des amis, on regardait tout le temps l’heure et c’était embêtant.

Sam, 44 ans

C’est bien, ce sera un retour à la vie normale, voir les amis, sortir en terrasse et voir la famille. Après, le couvre-feu ne changeait rien pour moi, j’avais quand même une vie normale à travers le sport et les promenades. Ça me permettra juste de voir ma famille plus librement.

Marta, 45 ans

Je pense que c’est encore trop tôt. Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui ne vont pas respecter les distances et autres mesures. J’ai peur que ce soit la folie en terrasse. Même si j’ai déjà eu le Covid, j’ai peur. Il faudrait encore patienter six mois pour voir comment le vaccin fonctionne.

Elvis, 38 ans

Pour nous c’est la liberté, surtout dans le domaine culturel. On n’a plus besoin de se soucier de l’heure. Et ce sera aussi un retour à la liberté sociale de voir les amis sans regarder l’heure. D’ailleurs, pour fêter ça, on va tous se rassembler dehors... si le temps le permet.

(L'essentiel/Noémie Koppe)