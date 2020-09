Des millions remboursés par les agences de voyage

L'espoir né d'un rebond des réservations en last minute en juin n'a pas duré. Les temps sont durs pour les agences de voyages. «Sans prolongation du chômage partiel en 2021, il y aura sûrement des fermetures de points de vente et le nombre de salariés du secteur ne pourra être maintenu», s'inquiète Fernand Heinisch, président de l’Union luxembourgeoise des agences de voyages (ULAV) et patron de Voyages Emile Weber.

«Nous sommes revenus à des prévisions de 70 à 80% de perte de chiffre d'affaires sur l'année. Et de 30 à 40% pour l'an prochain». Malgré des reports de voyages vers 2021, «les agences ont remboursé des millions». Le dirigeant de Voyages Emile Weber assure pourtant que «les gens qui voyagent sont contents de leurs séjours». Si l'Espagne, la Grèce ou la France surnagent un peu, aucune destination n'est épargnée, et les long courriers sont désertés.

Une épreuve pour plus de 350 agents au pays. «Chez Emile Weber le tourisme, l'événementiel et les taxis sont en chômage partiel. Nous veillons à faire travailler tout le monde, en roulement, au moins quelques heures pour que les gens ne perdent pas le lien à leur métier». Mais entre horaires réduits et restrictions sanitaires des pays auxquelles il faut s'adapter au jour le jour, «le moral» des équipes souffre. Réclamant des règles harmonisées en Europe, M. Heinisch sait que le secteur doit se réinventer. Et il s'y emploie. «Il y aura toujours des gens qui voyagent et des agences».

(Nicolas Martin/ L'essentiel)