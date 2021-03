Deux films du Luxembourg en course pour les oscars

«Mank» en tête des nominations



Le film «Mank», ode à l'âge d'or d'Hollywood de David Fincher, avec Gary Oldman dans le rôle du scénariste Herman J. Mankiewicz, part en tête de la course pour la 93e édition des Oscars avec dix nominations au total.Viennent ensuite six films avec six nominations: «Nomadland» de Chloe Zhao avec Frances McDormand, considéré comme le favori par de nombreux experts après sa victoire aux Golden Globes, «The Father» du Français Florian Zeller avec Anthony Hopkins, «Les Sept de Chicago» d'Aaron Sorkin avec Sacha Baron Cohen, «Judas and the Black Messiah» avec Daniel Kaluuya, «Minari» et «Sound of Metal».

Les nominations pour la cérémonie des Oscars prévue le 25 avril à Los Angeles ont été dévoilées, ce lundi. Une fois n'est pas coutume, le Luxembourg peut s'enorgueillir d'occuper une petite place au milieu des stars d'Hollywood et autres talents du cinéma du monde entier. Deux coproductions luxembourgeoises figurent parmi les œuvres nommées.

«Collective» de Alexander Nanau, coproduit par Samsa Film, aura même deux chances. Cette coproduction Roumanie-Luxembourg est nommée dans deux catégories: meilleur film documentaire et meilleur film international (représentant la Roumanie). Officiellement sélectionné à la Mostra de Venise en 2019 et au Festival de Toronto, le film a décroché entre autres le prix du meilleur documentaire européen aux European Film Awards en 2020. Le film raconte la corruption massive du système de santé publique, suite au tragique incendie au Colectiv Club, discothèque de Bucarest, le 30 octobre 2015.

L'autre nommé aux oscars est une coproduction Irlande-Luxembourg. «Wolfwalkers», de Tomm Moore et Ross Stewart, coproduit par Mélusine Productions, est nommé dans la catégorie meilleur film d’animation. «La société luxembourgeoise a réalisé les deux tiers de l’animation de "Wolfwalkers" ainsi qu’une partie du layout et l’intégralité des décors couleurs du film. Le studio a également travaillé sur la modélisation 3D, la colorisation et les textures des modèles de référence. Environ 60 personnes ont été mobilisées sur le territoire luxembourgeois pendant plus de quinze mois de fabrication. La grande majorité était formée par l'équipe historique de Studio 352», détaille le communiqué du Film Fund. L'histoire met en scène une rencontre entre une jeune fille de 11 ans et un être enfant le jour et louve la nuit.

Pour mémoire, le Luxembourg s'était distingué aux oscars en 2014 avec «Mr Hublot». Le court métrage d'animation franco-luxembourgeois réalisé et produit par Laurent Witz avait remporté l'oscar du meilleur court métrage d'animation.

(L'essentiel)