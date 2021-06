Les enfants en joie chantent dans leur école

Il y a un an, «de Schoulmeeschter» invitait les Luxembourgeois dans un voyage musical à travers la vie scolaire en temps de pandémie. Alors qu'à l'époque, il chantait les mesures et leurs effets sur la vie de tous les jours des enfants et des enseignants, il propose à présent une ambiance plus positive avec sa nouvelle chanson «Spaass an der Schoul» (On s'amuse à l'école).

Les élèves de deuxième année de primaire à Vichten se sont associés à leur professeur «de Schoulmeeschter» et chantent la vie avec beaucoup de motivation et d'espoir.

Mais l'enseignement des maths et du vocabulaire ne doit bien sûr pas en souffrir. «Mir spillen a mirlaache gären all zesummen» (On aime bien jouer et rire tous ensemble), chantent les enfants à un moment où être ensemble n'est pas si naturel. La vidéo montre à quel point cela les rend heureux de mener une vie scolaire et amicale plus active. Sans avoir l'air de trop se soucier du masque qu'ils portent, les enfants s'ébattent dans la cour d'école et dans la salle de classe. Et ils ne laissent pas échapper ces instants d'allégresse.

(L'essentiel)