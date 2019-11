Les autotests du VIH arrivent en supermarchés

Pour lancer en beauté la semaine européenne du dépistage, les autotests du VIH (virus de l'immunodéficience humaine) seront disponibles dans tous les magasins Cactus du pays, à partir de samedi. Une personne pourra alors s'autodiagnostiquer en moins de trente minutes une éventuelle infection par le VIH remontant à plus de trois mois.

Les chiffres du VIH



En 2018, 43 infections au VIH ont été recensées (contre 60 en 2017). 14 d'entre elles concernent des hommes ayant des rapports hétérosexuels (31 en 2017), 4 les usagers de drogue par voie intraveineuse (10 en 2017), 21 au sein de la communauté homosexuelle et bisexuelle (contre 15 en 2017). Les plus touchées dans ce groupe sont des personnes âgées de 26 à 35 ans. Les hommes ont été plus touchés par le VIH (31 nouvelles infections) que les femmes (12). L'origine des 4 infections restantes sont inconnues.

«En encourageant la vente des dispositifs d'autodiagnostic VIH en grande surface, le Luxembourg offre une option complémentaire de dépistage du VIH qui contribue en même temps à supprimer certaines barrières au diagnostic. Une personne qui connaît son statut sérologique peut adapter son comportement en conséquence et ainsi se protéger soi-même et les autres», explique le ministère de la Santé, dans un communiqué.

«Le plus important c'est la sensibilisation»

La sensibilisation et le dépistage sont les deux mots d'ordre de cette semaine européenne. Samedi de 10h à 18h, un stand d'information du ministère de la Santé et du service HIV Berodung sera installé au centre commercial la Belle Étoile, pour renseigner les passants et leurs proposer un dépistage. «Le plus important c'est la sensibilisation. Il y a un taux assez élevé de personnes qui sont positives au VIH et même à l'hépatite B mais qui ne le savent pas», ajoute le ministère.

Des offres élargies de dépistages seront proposées tout au long de la semaine dans les laboratoires privés participant à la campagne, au Laboratoire nationale de Santé ou encore le CHL. Une permanence de dépistage sera proposée au service HIV Berodung tous les jours de la semaine, de 17h à 19h. La camionnette mobile du Dimps sera présente à la gare, lundi 25 novembre, de 11h à 15h.

(mme/L'essentiel)