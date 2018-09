Il ramène une arme à feu sur son lieu de travail

Il a fallu toute la vigilance de collègues de travail, lundi après-midi, pour éviter un potentiel drame avec une arme à feu dans la rue de Münster à Luxembourg. La police a en effet annoncé, ce mardi, qu’un homme a été dénoncé par ses collègues alors qu’il transportait une arme à feu et des munitions dans un sac à dos.

Sur place, la patrouille de police a non seulement sécurisé l’homme mais aussi retrouvé quelques grammes de cannabis dans le sac.

Après l’arrestation de l’individu, les policiers ont procédé à une perquisition à son domicile. Là, ils ont encore retrouvé d’autres armes à feu, des armes à air comprimé et des cartouches de petit calibre. Et l’inventaire de l’arsenal sur les lieux ne s’arrête pas là. Les agents ont aussi mis la main sur des couteaux et des épées.

(PaT/L'essentiel)