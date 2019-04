Les carburants tirent les prix à la hausse

La hausse du prix des carburants, constatée par les automobilistes, a été confirmée mercredi par le Statec. L’Institut de statistique a indiqué mercredi que les prix de l’essence et du diesel avaient augmenté de respectivement 3,1% et 2,3% en mars, par rapport au mois précédent. Pour l’ensemble des produits pétroliers, qui comprennent aussi le mazout de chauffage, la hausse s’est établie à 9,1% en un an.

Cette montée des prix tire l’inflation vers le haut. Globalement, en mars, l’indice des prix à la consommation a progressé de 0,16% par rapport à février et de 2,18% en un an. L’inflation a tendance à repartir à la hausse ces derniers mois, puisqu’elle s’était établie à 1,5% en 2018 et à 1,7% l’année précédente, d’après les dernières estimations, contre au maximum 0,6% lors des trois années précédentes.

L’augmentation des prix reste cependant conforme aux attentes. Le Statec n’a pas modifié ses prévisions concernant la prochaine indexation. L’augmentation des salaires et pensions de 2,5% reste attendue au quatrième trimestre de l’année.

(jg/L'essentiel)