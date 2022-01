Omicron épargne les CIPA et les maisons de soins

«Dans les maisons de soins et les CIPA (centres intégrés pour personnes âgées), la situation est relativement calme», s’est réjouie Corinne Cahen, mercredi, lors d'une conférence de presse présentant la situation épidémiologique chez le personnel et les résidents. Les données présentées conjointement avec Joël Mossong, épidémiologiste à la direction de la Santé étaient rassurantes. «Les cas que nous observons chez les résidents sont légers ou asymptomatiques», notait le docteur Mossong.

Si au cours des dernières semaines, une hausse significative des cas positifs a été observée au Luxembourg, comme dans tous les autres pays d’Europe, sous l’effet de la vague Omicron, la tranche d’âge des plus de 60 ans est nettement moins touchée et voit son taux d’incidence s’établir autour de 0,5%. «L’écrasante majorité des résidents sont "boostés" et les personnels soignants résidents au Luxembourg le sont également à plus de 60%», ajoute la ministre pour appuyer les données présentées.

«Le vaccin protège vraiment»

Les hospitalisations et les décès sont également au plus bas, très loin des chiffres observés lors des différentes vagues. Au cours des dernières semaines, ces derniers ont été marginaux, avec en moyenne autour de un décès et une hospitalisation par semaine. «À l’heure actuelle, aucun résident de maison de soins ou de CIPA n’est hospitalisé pour une infection au Covid-19» a ajouté la ministre, martelant la nécessité de se faire vacciner ou booster. «J’en profite pour relancer un appel, le vaccin protège vraiment».

Joël Mossong, qui a précisé que l’évolution était toujours difficile à prévoir, a insisté sur le fait que la situation était largement sous contrôle dans les établissements pour personnes âgées, où le personnel et les résidents sont très souvent testés, et où les visites sont effectuées sous le régime CovidCheck. «La vaccination reste la mesure phare», a-t-il conclu. Les maisons de soins et CIPA comptent entre 5 500 et 6 000 résidents, dont 95% ont un schéma vaccinal complet, et près de 4 000 soignants.

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)