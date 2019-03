Le Revis est surtout alloué à des personnes seules

Le Revenu minimum garanti (RMG) a laissé place en 2019 au Revis (Revenu d’inclusion sociale). Introduit en 1986, le RMG permettait à un ménage de toucher une assistance financière publique, selon sa composition et ses revenus. Dans un rapport publié lundi, l’Inspection générale de la Sécurité sociale montre qu’en 2017, 9 180 ménages (4% de l’ensemble) pour 18 224 bénéficiaires (3,1% de la population) touchaient le complément RMG. Ils étaient près de six fois moins de ménages 30 ans plus tôt.

Entre-temps, les conditions d’âge et de résidence pour en bénéficier s’étaient assouplies. «En 2017, la majorité des ménages RMG se composaient d’une personne seule (55 %). 17% étaient constitués de deux adultes avec un ou plusieurs enfants», dit le rapport. La part des étrangers bénéficiaires n’a cessé de croître, de 21% en 1990 à 66% en 2016.

Wiltz (5,28%) et Clervaux (4,41%) sont les cantons qui comptent la plus grande part de bénéficiaires. «Avoir grandi dans un ménage RMG réduit les chances d’accéder au marché du travail et augmente les chances d’être bénéficiaire du complément RMG à l’âge adulte», notent aussi les auteurs du rapport.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)