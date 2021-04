Trois chauffards arrêtés à plus de 200 km/h sur l'A7

La police a eu le nez creux en organisant des contrôles de vitesse jeudi et vendredi soir de 21h30 à 23h, sur l'autoroute A7. Elle a ainsi pu intercepter plusieurs chauffards et en mettre certains hors d'état de nuire. Ainsi, à trois reprises, des automobilistes ont été flashés à plus de 200 km/h! Les trois permis de conduire ont été confisqués immédiatement.

En outre, 21 autres excès de vitesse ont été sanctionnés. Dans 17 cas, les conducteurs fonçaient suffisamment vite pour écoper d'une amende de 145 euros et d'un retrait de deux points sur leur permis. Les quatre restants ont été verbalisés à hauteur de 49 euros.

(L'essentiel)