Leur pari est de vivre sans créer le moindre déchet

Avec une moyenne de 100 kg de plastique consommés par habitant chaque année, le Grand-Duché figure parmi les pires élèves d'Europe en matière de déchets, selon une réponse parlementaire de Carole Dieschbourg, au député Marc Goergen (Pirates). Cependant, les alternatives contre le gaspillage prennent elles-aussi de l'ampleur, avec une communauté grandissante de Luxembourgeois qui adoptent peu à peu le zéro déchet.

«Un jour, j'ai vu un reportage sur Facebook d'une Américaine qui était arrivée à mettre dans un bocal ses emballages d'un an. Je me suis dit que si elle pouvait y arriver, pourquoi pas moi. Aujourd'hui, j'en suis à un sac de courses par mois». Ode Vigneron a adopté le zéro déchet il y a maintenant cinq ans. Un mode de vie difficile au départ puisqu'à l'époque, il existait très peu de magasins antigaspillage au Luxembourg. Depuis l'ouverture d'Ouni en 2016 (la première épicerie sans emballages du pays) et l'apparition des rayons en vrac dans les supermarchés, la Luxembourgeoise fait ses courses plus facilement.

Un investissement personnel

Adopter le «zéro waste», c'est un travail de tous les jours. Pour Anne-Claire Delval, chargée de la communication d'Ouni et mère de quatre enfants, c'est une philosophie accessible à tous. «C'est possible et ça touche tout le monde. Il suffit juste de réfléchir deux secondes et de commencer par des petites choses, comme prendre un sac de chez soi pour aller faire ses courses».

Fabriquer ses propres produits comme les shampoings solides, produits de lessive ou encore le dentifrice maison, limite aussi l'utilisation d'emballages, souvent responsables de nos achats démesurés. «On se concentre sur l'essentiel quand on achète en vrac, c'est à dire le produit. On est moins attiré par le visuel de l'emballage», explique Delphine, vendeuse chez Ouni. Pour elle, c'est ce mode de vie qui l'a motivée à travailler dans le magasin bio. «Je voulais être au cœur d'une nouvelle vision du commerce au Luxembourg».

«On ne freine pas un TGV en deux secondes»

Même s'il s'impose petit à petit dans nos ménages, il y a encore du travail, notamment chez les plus âgés. «Pour nos parents, on fait marche arrière», explique Anne-Claire. «Les serviettes hygiéniques lavables? C'est impensable pour eux, un vrai retour en arrière».

Chez les plus jeunes, ce n'est pas de passer des sacs plastique aux bocaux qui pose problème, mais l'acceptation à l'école. «Le plus difficile a été pour ma fille. Elle est très consciente par rapport au bien de la planète, mais elle s'est sentie mal à l'aise par rapport à ses camarades», explique Ode. Anne-Claire la rejoint: «Il y a une prise de conscience mais il y a aussi cette facilité de faire comme les copains, d'acheter des marques de friandises connues bien emballées... C'est un challenge pour eux».

