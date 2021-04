Un accueil plutôt bon pour les autotests à l'école

Lundi devant l'école Op Acker de Bascharage, les parents étaient presque unanimes. «Ils ne sont sûrement pas fiables à 100%, mais ces autotests à l'école sont une bonne chose pour faire attention aux autres, notamment aux grands-parents. Nous avons fait le premier à la maison et cela s'est bien passé. Cela ne fait pas mal du tout», expliquait Rachel, une maman. «Je travaille dans une maison de soins, où j'en fais chaque jour. C'est bien aussi pour les enfants. C'est une habitude de plus et je crois que ça va durer», abondait Clarisse.

Le ministère de l'Éducation nationale a laissé, pour des questions d'organisation, aux enseignants la possibilité de tester tous les élèves le même jour ou par groupes sur la semaine. Carmine, un papa plus sceptique, avouait avoir davantage «confiance dans les tests normaux». «C'est mieux que rien insistait Nidia, maman de deux filles. C'est super facile et cela permettra d'isoler plus vite les cas positifs». La grande majorité des parents a accepté ces tests à l'école. «Chez moi tous le font, explique un instituteur de Leningen. «Trois élèves par jour. Ils font le test et je mets les gouttes de réactif. Cela se passe bien», confirme un instituteur de Lenningen. Et si le test est positif? «On isole l'enfant, il met un masque FFP2 et on appelle les parents».

«Un souci de discrétion»

Plutôt rassurés par la phase-pilote, les syndicats d'enseignants restaient partagés, entre aider à «tout faire pour que les écoles restent ouvertes» en protégeant enfants et profs, et quelques réserves. Président du SNE/CGFP, Patrick Remakel, évoquait la charge administrative supplémentaire pour les enseignants et la necessité de faire les tests le matin pour laisser le temps aux parents de venir chercher si besoin leur enfants.

Un isolement qui pose des questions logistiques, avec la nécessité de libérer une salle et du personnel pour prendre en charge l'enfant. «C'est loin d'être facile. Certaines écoles n'ont plus la moindre salle libre. Dans un monde idéal les parents arrivent en dix minutes maison sait que certains enfants attendront bien plsu longtemps», insistait Patrick Arendt, président du SEW/OGBL qui soulevait un autre problème: la discrétion. En classe même si l'enfant testé positif est placé dans une autre salle, «si on l'isole, c'est clair, et tout le village est au courant en dix minutes».

(Nicolas Martin/L'essentiel)