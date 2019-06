«L'Aleba permet aux salariés de s'exprimer»

«L'essentiel»: Pouvez-vous nous rappeler brièvement votre parcours?

Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce mandat de président de l'Aleba?

Quelles sont vos priorités?

Quel avenir pour l'Aleba?

Roberto Mendolia (président de l'Aleba): Je suis belge, j'ai 45 ans, marié et j'ai une fille de 18 ans. J'ai un diplôme d'ingénieur industriel, métier dans lequel je n'ai jamais exercé. Je suis entré chez Clearstream en 1999 et je suis devenu délégué du personnel en 2003. J'ai aussi fait partie des négociations du plan social chez Clearstream.Juste après les élections sociales, on m'a suggéré d'endosser le rôle de président. J'ai pu compter sur un grand soutien des membres du conseil d'administration. J'ai aussi pu choisir une équipe pour m'entourer qui n'aura pas peur d'aller au combat.Les plans sociaux s'enchaînent. Il faut que nos avocats et nos juristes soient prêts à défendre les intérêts de nos membres et des salariés. De plus, la nouvelle convention collective va arriver avec de nouvelles ambiguïtés comme le travail du dimanche et les jours fériés, le 26e jour de congé. Nous avons de gros soucis avec les personnes dites externes qui sont hors convention. Je me battrai contre toute forme de discrimination.J'aimerais convaincre les délégués indépendants de nous rejoindre. L'Aleba est politiquement neutre et nous avons une structure efficace qui leur permettra d'exister et de se faire entendre.

(Patrick Théry/L'essentiel)