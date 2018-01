Croissance et qualité de vie: le Luxembourg honoré

Une étude du forum économique mondial, dédiée à la qualité de vie et au bien-être, classe le Grand-Duché troisième sur 103 pays. Comme en 2017, c'est la Norvège qui arrive en tête, suivie de l'Islande, le Luxembourg donc, puis la Suisse. L'Allemagne est 12e, le Canada 17e, la France 18e, la Grande-Bretagne 21e, les États-Unis 23es, le Japon 24e ou encore l'Italie 27e.

L'excellent score du Luxembourg est principalement dû à son faible endettement public, son niveau salarial élevé et à sa production économique. Cette étude tente de mesurer la croissance économique non seulement sur base du produit intérieur brut (PIB), mais en prenant également en compte d'autres facteurs tels que l'équité intergénérationnelle, l'engagement social et la protection du climat.

Xavier Bettel à Davos

Chaque année, la critique selon laquelle la croissance économique, à elle seule, n'améliore pas nécessairement les conditions de vie de la population se fait de plus en plus dure. L'organisation humanitaire Oxfam a d'ailleurs dénoncé le fait que la richesse se concentre de plus en plus sur les personnes déjà riches.

Malgré des inégalités sociales inquiétantes, la politique économique mettrait encore trop souvent l'accent sur la croissance à court terme, selon le rapport. À partir de mardi, plus de 3 000 dirigeants d'entreprises et responsables politiques, dont le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, seront réunis à Davos (Suisse) pour la réunion annuelle du forum économique mondial. Économie et qualité de la vie devraient être à l'ordre du jour.

La population s'attendrait à un «résultat net», ce qui serait un «progrès manifeste et durable du niveau de vie», selon Richard Samans, l'un des responsables du forum économique mondial.

