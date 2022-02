«On sent que la vie universitaire débute enfin»

«On a eu cours en présentiel avec certains profs qu’on avait vus précédemment qu’à travers un écran, on ne les a pas reconnus», s’amusaient lundi, sur le campus d’Esch-Belval, Sarah, 20 ans, Jade, 21, et Aurora, 23, étudiantes de 3e année en langue et littérature françaises.

Pour ce semestre d’été, l’Université du Luxembourg a fait sa rentrée masquée, mais en présentiel complet, après une période en hybride et à distance avant cela, due à la pandémie. Les étudiants sont exempts de CovidCheck, au contraire des profs, qui doivent s’y soumettre.

«C’est une nouvelle expérience»

D’un point de vue sanitaire, Sarah, Jade et Aurora sont un peu soucieuses: «On se demande si ça n’est pas un peu prématuré». Mais pour la socialisation et les cours, elles trouvent ça bien mieux. «C’est clairement plus motivant, renchérit Paul, 18 ans, en 1re année d’économie. À la maison, on a du mal à se concentrer pour travailler».

Beaucoup n’ont pas connu l’Uni hors pandémie. «En hybride, à 20 par classe, on avait l’impression de n’avoir jamais quitté le lycée», note Enzo, 19 ans, en 1re année de droit. «C’est une nouvelle expérience. Un peu comme si notre vie universitaire démarrait finalement», concluent Alessia, 20 ans, et Ana, 21, en 1re de gestion.

(Séverine Goffin/L'essentiel)