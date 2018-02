Comment bien différencier les électricités vertes?

Si l’on se fie au site de comparaison des tarifs d’électricité calculix.lu, l’ensemble des produits proposés aux particuliers par les différents fournisseurs luxembourgeois affichent le logo «à base d’énergies renouvelables». Difficile dans ce cas de faire le tri en fonction d’idéaux écolos.

«L’étiquetage se fait sur base de certificats achetés par les fournisseurs pour documenter l’origine de l’électricité. Ils certifient la production d’énergie verte, mais ne rentrent pas dans le détail pour indiquer par exemple l’âge des installations, si des investissements sont réalisés dans de nouveaux projets visant à substituer les productions fossile et nucléaire», explique Camille Hierzig, directeur adjoint de l’Institut luxembouregois de régulation (ILR).

Fournisseurs transparents

Greenpeace et le Mouvement écologique (Meco) ont fait ce travail de recherche «auprès des fournisseurs, qui ont été transparents», dit Paul Polfer, du Meco. Qualité des sources d’énergie, âge des installations, transparence, contrôle, conseils aux clients, liens éventuels avec les industries nucléaire et charbonnière...Sur ces bases, les organisations ont distingué quatre produits pouvant, selon elles, être recommandés: green (Eida), nova naturstroum (Enovos, LEO, NordEnergie, Steinenergy), SwitchBLUE (Electris) et Terra Invest (Sudstroum). Pour un foyer qui consomme 6 000 kWh/an, ces offres peuvent coûter d’une cinquantaine à plus d’une centaine d’euros plus cher par an, face au produit standard.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)