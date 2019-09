La réalité virtuelle pour améliorer la sécurité

Installé dans un chariot élévateur à l'arrêt, un casque sur les yeux, l'utilisateur se retrouve plongé dans une usine virtuelle, où il doit conduire l'engin dans un long couloir. Des piétons déboulent de manière impromptue, d'autres chariots surgissent sans respecter la moindre règle de circulation. En cas de collision, une légère vibration se fait sentir. Le nouvel outil en réalité virtuelle a été installé cette semaine par l'usine Carlex, dans son usine de Grevenmacher, qui accueille cinq lignes de montage.

Le fabricant de pièces en verre, principalement des pare-brise et lunettes arrières pour automobiles, compte sensibiliser encore davantage aux problématiques de sécurité. Chacun des 550 salariés testera le nouvel outil, «même les non-conducteurs, car tout le monde doit connaître les risques liés à l'utilisation du chariot élévateur», explique Stephano Visser, responsable environnement santé et sécurité. L'entreprise entend évidemment réduire le nombre d'accidents du travail, quatre ayant eu lieu depuis le début de l'année et dix l'an dernier.

Un équipement à 30 000 euros

Dans l'usine, les nombreux ouvriers, qui fourmillent et bricoles entre les machines plus ou moins automatisées, utilisent des vêtements spéciaux (lunettes, gants, manchettes, gilets en keflar,...), «mais le risque zéro n'existe pas», selon Stephano Visser, qui explique aussi que l'environnement «chaud et bruyant» de l'usine ne favorise pas toujours la concentration. «Il y a beaucoup de personnes et de circulation ici. Les gens ont tendance à travailler chacun à leur manière. Or, la sensibilisation à l'environnement de travail est une bonne chose», selon le médecin du travail, Sébastien Wong.

Le simulateur a été mis au point et installé par Come In VR, une entreprise créée en 2017 et basée dans le sud de la France. «Nous sommes les premiers en Europe à avoir mis au point un chariot élévateur en réalité virtuelle, se réjouit le fondateur et dirigeant David Delaunay. Six minutes de test valent souvent trois heures de formation». Selon lui, le but de l’appareil, qui coûte 30 000 euros pour le plus gros modèle et 16 000 euros pour le plus petit, est de créer «un parcours pédagogique pour bien faire comprendre les choses».

Le marché «se développe, il y a d’ailleurs de la concurrence», note David Delaunay. L’utilisation de réalité virtuelle dans le domaine de la sécurité et la santé au travail «se développe en plus au Luxembourg», indique Patrick Nemry, chef du département santé et sécurité à l’Institut de formation sectoriel du bâtiment (IFSB). «C’est le type d’outils que l’on doit aussi mettre en place pour former et attirer les jeunes, proches des nouvelles technologies». Selon lui, cela permet de «simuler les dangers «afin de sensibiliser les salariés aux risques professionnels et de prendre les mesures de prévention appropriées».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)