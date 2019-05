Comment assister aux funérailles de Jean

Malgré une météo médiocre, de nombreuses personnes sont attendues dans la capitale, ce samedi matin, pour les funérailles du Grand-Duc Jean, décédé le 23 avril, à 98 ans. À cette occasion, des dispositions particulières ont été prises. Pour mémoire, les funérailles se déroulent en la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg, où la dépouille de Jean reposera. Pour ceux qui n'ont pas pu décrocher de place pour être dans l'édifice religieux, les funérailles seront retransmises, à partir de 10h, sur un écran géant installé sur la place d'Armes, dans le centre de Luxembourg-Ville.

Pour se déplacer, n'oubliez pas que les bus de la ville de Luxembourg sont gratuits chaque samedi. La capitale met d'ailleurs un peu plus de véhicules en service. Ainsi, la ligne 17 qui circule entre le P+R Bouillon et le centre-ville est renforcée pour l'occasion, avec un bus toutes les 10 minutes de 8h03 à 15h03. Idem pour la ligne 21 qui dessert Howald, le P+R Sud et le centre et qui roulera toutes les dix minutes. Côté trains, des travaux ferroviaires qui auraient dû nécessiter la fermeture des tronçons Luxembourg-Sandweiler/Contern et Luxembourg-Dommeldange ont été reportés, permettant aux trains de circuler. La composition des trains devrait d'ailleurs tenir compte d'un nombre de voyageurs plus élevé que d'habitude.

La messe à 11h15

À noter également, le parking, place de l'Europe, au Kirchberg, sera gratuit samedi, de 6h à 23h30. Il ne sera en revanche pas possible d'entrer, ni de sortir du parking du Knuedler, de 7h30 à 14h. L'accès au parking Saint-Esprit sera impossible, sauf pour les abonnés en provenance du viaduc, mais on pourra en sortir, pour partir vers le tunnel Saint-Esprit. Les rues autour du Palais grand-ducal et de la Cathédrale seront également fermées à la circulation, selon les besoins et interdites au stationnement, samedi (voir le plan en bas de l'article).

Des cortèges entre le Palais, où repose le Grand-Duc Jean depuis dimanche dernier, et la cathédrale, vont en effet passer par là. La dépouille du Grand-Duc Jean, suivie de son fils le Grand-Duc Henri et de toute la famille grand-ducale, quittera le Palais à 11h, direction la cathédrale, au sein d'un imposant cortège funèbre, à pied. La messe à proprement parler doit durer de 11h15 à 12h45. Le Grand-Duc sera ensuite enterré dans le caveau de la famille grand-ducale, dans la crypte de la cathédrale, où il reposera.

(jw/L'essentiel)