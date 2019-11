28% des résidents se passeraient d'argent liquide

La disparition prochaine de l'argent liquide n'est pas encore envisagée sérieusement par les autorités, avait affirmé, l'été dernier, la Commission européenne, pour répondre aux inquiétudes d'organisations de défense des consommateurs. Pourtant, le sujet est de plus en plus souvent évoqué.

Un sondage effectué auprès de 1 000 résidents et publié ce jeudi par Questions.lu montre que les avis sont plutôt partagés, sur la question. Ainsi, 35% des répondants tiennent à ce que l'argent liquide reste une option de paiement. À l'opposé, 28% des sondés se disent adeptes des moyens de paiement digitaux et la disparition du cash ne serait pas un problème pour eux. Entre les deux, une légère majorité des personnes interrogées (37%) disent ne pas avoir de préférence entre les moyens de paiement digitaux et les espèces sonnantes et trébuchantes.

Les Luxembourgeois préfèrent le cash, les étrangers le digital

Les réponses varient toutefois en fonction de l'âge. Ainsi, 30% seulement des plus de 18-34 ans tiennent absolument à l'argent liquide, alors que 40% d'entre eux n'ont pas de préférence et 30% préfèrent le digital. Chez les 35-54 ans et les 55 ans et plus, le liquide garde la cote auprès de 38% des sondés, mais seuls 23% des plus âgés sont adeptes des moyens de paiements digitaux, contre 30% des 35-54 ans.

Enfin, la nationalité semble aussi jouer un rôle dans la perception des moyens de paiement. 39% des citoyens luxembourgeois veulent garder le cash et 23% d'entre eux préfèrent le digital. Parmi les résidents étrangers, ils sont 32% en faveur du tout digital, et 31% pour sauver pièces de monnaie et billets de banque.

(jw/L'essentiel)