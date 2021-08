Le Glacis prend (un peu) des airs de Schueberfouer

Les ouvriers s'affairent, de bon matin, pour monter les attractions de «Fun um Glacis», dans le cadre des animations estivales «D'Stad Lieft». Ce n'est pas la Schueberfouer à proprement parler, il y a beaucoup plus de distance entre les manèges qui s'installent, mais ça y ressemble un peu. Deux montagnes russes, quelques manèges... Le Glacis va regrouper, du 21 août au 12 septembre, les éléments de la Fouer qui attiraient les ados et les amateurs de sensations fortes. En tout, 20 manèges et attractions, dont cinq pour enfants, et 9 stands de jeux, vont s'installer là, sur 28 000 m², dont 13 000 m² de surface de circulation, pour tenter de garder ses distances.

Attention, parking payant



Si vous voulez tenter de vous garer autour du Glacis, faites attention. Les places de parking dans les rues du Limpersberg et du Pfaffenthal seront payantes, sauf pour les résidents avec vignettes, jusqu'à 1h du matin.

Un peu plus loin, 8 établissements de gastronomie avec leurs terrasses en partie couvertes et quatre confiseries composent, sur 7 300 m² l'espace de restauration de la fête. Parmi les points forts pour les amateurs de sensations fortes, on notera la présence de l'Olympia looping, la plus grande montagne russe mobile du monde, avec plusieurs loopings dans les anneaux olympiques au programme. Le spectaculaire grand huit s'installe à l'endroit où se trouvait habituellement la grande roue. Sensations garanties sur 1 250 m de long et jusqu'à 32,5 m de haut, avec une vitesse de pointe atteignant les 100 km/h.

La fête masquée

Covid oblige, la fête est évidemment soumise à quelques règles sanitaires, présentées récemment par les autorités communales. Le Glacis sera organisé en deux zones, la zone A avec les manèges et les jeux, la zone B avec la gastronomie, de l'autre côté de la rue de la Faïencerie. Dans la zone A, où l'on rentre librement, sans CovidCheck, le masque sera obligatoire sur tout le site pour tous les visiteurs de plus de 6 ans, y compris dans les files d'attente et sur les manèges. Il faudra se désinfecter les mains avant de monter sur chaque attraction et il sera interdit d'emmener dans cette zone de la nourriture ou des boissons.

Pour aller manger ou boire un coup dans la zone B entre deux tours de manège, il faudra en revanche dégainer son CovidCheck pour prouver qu'on est complètement vacciné, qu'on a été testé négatif ou qu'on s'est rétabli du Covid il y a moins de six mois. Une station de tests rapides sera mise en place à l'entrée de cette zone B mais elle risque d'être prise d'assaut. Mieux vaut prévoir le coup et venir avec son certificat. Par ailleurs, si vous faites des allers-retours entre les manèges et les buvettes, on ne vous demandera pas votre CovidCheck à chaque fois, mais on vous donnera un bracelet pour vous laisser entrer. Enfin, toute consommation devra se faire à table.

