62% du personnel soignant est étranger

Un seuil critique a été dépassé. Le Luxembourg n'étant pas autonome pour faire fonctionner son système de santé, les professionnels de la santé étrangers représentent, aujourd'hui, 62% de l'effectif total des professions médicales et de santé du pays. C'est le principal enseignement de l'étude sur «l'état des lieux des professions médicales et des professions de santé au Luxembourg», dont les résultats ont été présentés ce mardi à Luxembourg.

Les principaux chiffres de l'étude

17 595 professionnels travaillent aujourd'hui dans le secteur de la santé et des soins, dont 15 062 professions de santé réglementées (dont 6 214 infirmiers et 3 784 aides-soignants) et 2 331 médecins (dont 2 000 environ travaillent à plein temps)



-51% des médecins sont de nationalité luxembourgeoise.



-En 2017, les femmes représentaient près de 40% des médecins.



-26% des médecins n'habitent pas au Luxembourg.



-Le ratio global du médecins pour 1 000 habitants est passé de 3,13 en 2007 à 3,53 en 2017. Les cantons les moins bien dotés sont Vianden, Clervaux et Mersch.



-D'ici 2034, 59% (hypothèse 65 ans) à 71% (hypothèse 60 ans) des médecins vont partir à la retraite.

«Le pays est extrêmement vulnérable et dépendant des décisions politiques et économiques des pays frontaliers en faveur des soignants», déplore Étienne Schneider, ministre LSAP de la Santé. «Toute initiative en France, en Belgique ou en Allemagne, qui viserait à rehausser les salaires des soignants engendrerait immédiatement une grave crise du système sanitaire luxembourgeois», complète Marie-Lise Lair, auteur de l'étude.

Un plan d'action «dans les prochains mois»

De plus, les institutions signalent des difficultés de recrutement de médecins et de certaines professions de santé, avec un allongement du délai de recrutement et un élargissement de la distance géographique pour rechercher des candidats potentiels, jusqu'en Europe de l'Est. Enfin, d'autres facteurs influencent les difficultés de recrutement, comme le coût du logement, l'absence de centre hospitalier universitaire, l'absence de faculté de médecine complète, ou encore l'absence de programme d'intégration d'un jeune médecin.

«Devant une telle situation de dépendance, il faut revoir en profondeur l'organisation du système de santé», estime Étienne Schneider. D'autant que le pays est censé respecter un engagement pris auprès de l'Organisation mondiale de la Santé, à savoir réduire de moitié le recrutement étranger de professionnels de la santé pleinement formés, d'ici 2030.

Quelques «mesures profondes»

L'étude va permettre au ministère et aux autres acteurs de la santé de mettre en place un plan national d'action. En attendant, le ministre avance déjà quelques «mesures profondes» qu'il faudra prendre, comme revaloriser et rendre plus attrayantes les professions médicales (accompagner les jeunes médecins lors de leur installation, améliorer les conditions de l'exercice médical au Luxembourg, investir dans les soins primaires), revaloriser les professions de santé auprès des jeunes et des parents, ou encore renforcer le nombre d'étudiants en médecine et revoir la formation et la fonction des soignants.

«Le plan d'action sera appliqué dans les prochains mois», promet Étienne Schneider. Les patients, qui sont les premiers à être impactés par cette pénurie de ressources en professionnels de la santé, peuvent espérer que le ministre tiendra parole, car le temps presse...

(Olivier Loyens/L'essentiel)