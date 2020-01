69% d'échec à l'examen pour un job à la commune

Au total, en 2018, 2 079 personnes s'étaient inscrites à l'examen pour devenir fonctionnaire communal. Et près de la moitié a séché les épreuves, puisque seulement 1 107 y ont participé. Et, parmi eux, plus des deux tiers (68,56%) ont échoué, tandis que 348 ont réussi. En clair, sur toutes les personnes qui s'étaient inscrites pour participer aux examens, seules 16,7% avaient réussi.

Ces chiffres ont été publiés par le ministère de l'Intérieur, ce mardi matin, à l'occasion de la présentation du concours nouvelle génération d'admissibilité à la fonction communale. Le tout sera modernisé, avec des procédures digitalisées et des épreuves adaptées aux besoins réels des communes, syndicats de communes et établissements publics communaux, indique le ministère. La réforme doit entrer en vigueur dès le mois de février 2020.

Nouvelles épreuves

En premier lieu, avant de postuler, les candidats doivent prouver leurs capacités en passant l'épreuve d'aptitude générale de l'examen-concours de l'État. Après ce premier écrémage qui devrait permettre d'améliorer les statistiques de réussite, il sera possible de postuler pour le secteur communal. Et cette fois, les épreuves viseront à évaluer les compétences techniques et comportementales des candidats. La difficulté variera en fonction du poste visé.

Concrètement, pour un poste technique, le résumé d'un texte en français et l'analyse d'un texte en allemand sont remplacés par des épreuves de «gestion des priorités», «résolution des problèmes» ou encore de «prise de décision». Les questions sur les institutions et la Constitution du Grand-Duché sont elles remplacées par des épreuves de «compétences techniques», portant sur les raisonnements verbal, numérique et mécanique. Des épreuves de «compétences comportementales» remplacent les tests sur l'histoire et la culture luxembourgeoises.

En outre, les postes à pourvoir au niveau communal seront intégrés dans une rubrique dédiée à la plateforme Govjobs, qui propose des emplois auprès de l'État.

