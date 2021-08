Il percute une auto et un arbre et finit sur le toit

Un spectaculaire accident de la circulation s'est produit peu avant 8h ce lundi matin, avenue John Fitzgerald Kennedy, au Kirchberg, indique la police grand-ducale. Un automobiliste qui se dirigeait vers le centre-ville a perdu le contrôle de son véhicule, avant de percuter une voiture, un trottoir et un arbre et de finir sa course sur le toit.

La victime a été soignée sur place par un médecin urgentiste et emmenée à l'hôpital pour des soins supplémentaires. Selon les dernières informations, l'automobiliste n'a été que légèrement blessé.

Un test rapide de dépistage de drogue sur le conducteur s'est révélé positif. L'homme a ensuite été conduit à l'hôpital pour des examens complémentaires. Pendant les opérations de secours, la route a été fermée et la circulation déviée. Vers 8h40, la chaussée a été rouverte à la circulation.

(pp/L'essentiel)