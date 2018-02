197 enfants gravement malades aidés l'an dernier

«L'émotion qui m'envahit ne me quitte jamais», confie Claude Meiers, président de la Fondation Kriibskrank Kanner. En 2017, six enfants sont décédés des suites d'un cancer ou de maladies rares à danger vital au Luxembourg. Chaque année, entre six et douze enfants meurent de ces maladies au Grand-Duché.

Depuis 28 ans, la fondation offre un service administratif et financier, du soutien psychologique et social et des activités pédagogiques et récréatives aux familles des jeunes atteints d'un cancer ou de maladies rares. L'an dernier, 38 nouvelles familles ont été admises dans le programme de la Kriibskrank Kanner.

Se recentrer sur les enfants avant les familles

Au total, 197 familles ont bénéficié de l'aide de la fondation en 2017. Parmi l'ensemble des enfants aidés, 80,7% sont atteints d'un cancer tandis que 19,3% souffrent de maladies rares à danger vital.

Pour les années à venir, l'objectif de la fondation est de recentrer son travail sur l'enfant «par une approche orientée sur ses besoins». «Ces dernières années, nous avons fait beaucoup de choses pour les familles, au détriment des besoins des enfants», indique Anne Goeres, directrice. La fondation veut aussi collaborer activement dans la mise en place du service national d'hémato-oncologie pédiatrique, ou encore étendre les groupes de parole.

Telmo Ferreira, papa de Carolina, 8 ans, atteinte d'un cancer, témoigne à «L'essentiel Radio»:





Anne Goeres, directrice de la Fondation Kriibskrank Kanner:





Isabelle Kieffer, cheffe de département à la clinique pédiatrique du CHL, revient sur le service national d'onco-hématologie:

(Olivier Loyens/L'essentiel)