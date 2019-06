Un patient de l'UE pourra partager ses données

Après la Finlande et l'Estonie (voir encadré), qui ont été les pays pilotes, le Luxembourg rejoint le programme européen «CEF eHDSI» permettant l'échange électronique transfrontalier des informations de santé. En clair, un résident de l'Union européenne, qui consulte un médecin lors de son séjour au Luxembourg, va pouvoir demander à ce que son «résumé patient» soit partagé avec le professionnel de santé. Objectif affiché: contribuer à une meilleure prise en charge du patient et à faciliter la continuité des soins sûrs et de qualité au-delà des frontières.

La Finlande et l'Estonie, pays pilotes



La Finlande et l’Estonie sont les pays pilotes ayant lancé, en janvier 2019, l’échange électronique transfrontalier de la e-prescription et de l’e-dispensation. Depuis le lancement en date du 21 janvier 2019 jusqu’en date du 5 juin 2019, plus de 4 700 e-prescriptions et plus de 2 100 e-dispensations ont été échangées entre les deux pays.





«En rendant certaines informations de santé essentielles électroniquement disponibles au médecin ou au pharmacien dans l’autre pays européen, cela permet à ceux-ci d’y adapter au mieux le traitement à prévoir ainsi que de réduire les erreurs médicales, contribuant ainsi à la sécurité du patient», souligne l'agence eSanté, qui assure au Luxembourg le rôle de portail technique hautement sécurisé chargé d’opérer ces échanges. À noter que les documents seront fournis dans la langue véhiculaire du pays où les soins sont prestés et dans celle du pays d’affiliation du patient, afin d'enlever les barrières linguistiques potentielles.

Disponible pour les patients luxembourgeois en 2020

Dans un premier temps, le transfert électronique du résumé patient pourra être fourni pour des patients originaires de la République tchèque. Il sera ensuite possible dès juillet pour ceux venant du Portugal et de Malte. Par la suite, ce service s’étendra petit à petit aux citoyens d’autres États membres (22* au total) participant au programme CEF eHDSI, dont la France, la Belgique et l'Allemagne. Ce premier service e-santé transfrontalier s’inscrit notamment dans le lancement graduel de l’échange électronique de deux types de document, à savoir le résumé patient et la e-prescription.

Dès 2020, l’Agence eSanté activera ainsi deux opérations supplémentaires: l’envoi du résumé patient d’un assuré luxembourgeois au médecin qu’il consulte à l’étranger, et l’envoi d’une e-prescription – prescrite par un médecin luxembourgeois – à une pharmacie dans un autre pays européen.

* Le Luxembourg, la Finlande, l’Estonie, la République tchèque, le Portugal, la Croatie, Malte, Chypre, la Grèce, la Belgique, la Suède, l’Autriche, l’Italie, la Hongrie, l’Irlande, la Pologne, l’Allemagne, la France, l’Espagne, la Slovénie, la Lituanie, et les Pays-Bas.

(ol/L'essentiel)