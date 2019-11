Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Jeux Une ludothèque pour petits et grands

Les Rotondes à Luxembourg vont se transformer ce samedi après-midi (14h à 19h) en véritable ludothèque pour la 9e édition du «Playgirls & Gameboys», où petits et grands pourront tester des nouveaux jeux de société en vogue. Mais aussi des classiques comme «Cluedo» et l'indémodable «Monopoly». Jeux de rôle grandeur nature, jeux en bois, de dextérité... les visiteurs auront l'embarras du choix avec une quarantaine d'exemplaires différents. Des nouveautés seront également présentées. Et en cas de coup de cœur, les visiteurs pourront acheter le jeu de leur choix au marché sur place.

Animations Une fête au parc animalier

Le parc animalier (Escher Déierepark) du Gaalgebierg à Esch-sur-Alzette, invite à sa fête hivernale, ce week-end. De 16h à 20h, ce vendredi, les visiteurs dégusteront des produits régionaux au Baumhauscafé, un petit café dans les arbres, et les enfants écouteront des histoires. Samedi et dimanche, de 11h à 19h, des stands d'artisanat seront proposés et les animaux seront présentés. Le Escher Déierepark abrite des chevreuils, boucs, lapins, raton laveurs, et de nombreuses autres espèces et possède une ferme pédagogique. Cette année, une patinoire sera ouverte de 11h à 18h. Elle restera en place jusqu'au 3 janvier.

Commerce Des fringues tendance par kilos

Ce samedi, à Luxexpo The Box à Luxembourg, les dingues de mode trouveront du bonheur par kilos entiers. Le Vinokilo est ainsi de retour. Le principe est simple, des vêtements et sacs en cuir sont vendus pour 40 euros le kilo. Une très grande variété de marques est proposée. Les modeux trouveront autant du streetwear que des pièces grand luxe. Et pour que le bonheur soit complet, il y aura également du vin, de la restauration et de la musique.

Danse Ambiance andalouse à la KuFa

La Kulturfabrik résonnera au son du flamenco ce samedi à Esch-sur-Alzette, avec le spectacle «… y se hizo el flamenco», du compositeur et concertiste Óscar Herrero Salinas. En outre, un atelier de danse flamenco encadré par Grecia Reynoso sera organisé ce samedi et ce dimanche.

Crédit: Pedro Andreo

Spectacle Une soirée pour l'impro

La Ligue d'improvisation théâtrale Luxembourg proposera un spectacle «Spécial Novembre», avec comme invités Super Talent Impro, ce samedi, à 20h, au théâtre Le 10, à Luxembourg.

Association Un marché en faveur des chiens

L'ASBL Amiavy organisera un marché de Noël en faveur des animaux au Centre Nicolas Braun, à Hesperange, ce dimanche, de 11h à 18h. L'association récupère et réhabilite des chiens qui ont servi de cobayes dans des labos européens.

Exposition L'art vivant à l'honneur

Le Salon de l'art vivant revient à l'Espace H2O pour une 75e édition de ce samedi au dimanche 8 décembre, de 16h à 19h, à Oberkorn. Des nocturnes jusqu'à 21h seront organisées les 29 novembre et 6 décembre.

(L'essentiel)