Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Solidarité Une course contre le cancer à la Coque

De samedi à dimanche, 375 équipes seront en piste pendant 25 heures à la Coque, à Luxembourg, pour montrer leur soutien aux patients atteints de cancer et à leurs proches. Soit 13 000 participants, un record. À ceux-ci s’ajoutent le public et 300 bénévoles. Lors de l’ouverture, des patients et des proches livreront leurs témoignages. La Fondation Cancer, qui organise l’événement, espère récolter plus de 500 000 euros pour l’aider à remplir ses missions.

Carnaval Les festivités arrivent à Esch

Ce week-end, c’est au tour d’Esch-sur-Alzette de sortir les costumes pour célébrer le carnaval. Cela débutera samedi par un bal organisé spécialement pour les enfants, de 14h30 à 17h30, à la place de l’Hôtel-de-Ville. Dimanche, la cavalcade prendra son départ pour une 18e édition. Elle démarrera à 14h14, place Victor-Hugo. L’arrivée du dernier char est prévue vers 18h, place de l’Hôtel-de-Ville. Le cortège sera composé de 33 chars, quinze groupes pédestres et onze ensembles musicaux.

Concert Le chanteur de Linkin Park débarque en solo

Mike Shinoda, le chanteur et rappeur de Linkin Park, fait étape à Luxepo The Box, à Luxembourg, ce samedi. Pour l’artiste américain de 42 ans, la mort brutale de son acolyte, Chester Bennington, en juillet 2017, fut un véritable traumatisme. Et c’est à travers la musique que Mike Shinoda a choisi d’exorciser sa peine et sa douleur, avec notamment «Post Traumatic», son premier album solo sorti sous son nom en juin 2018, un an après le drame.

«Make It Up As I Go» (feat. K.Flay) de Mike Shinoda:

Expo-Sciences Les chercheurs en herbe présentent leurs innovations

Un robot humanoïde, contrôlable à distance, pour épauler les pompiers dans des endroits dangereux. Une imprimante 3D pour le béton qui doit permettre d’imprimer des édifices entiers. Ce sont deux des projets remarquables qui se sont démarqués au concours national jeunes scientifiques l’an dernier. Cette année, 62 jeunes de 11 à 21 ans ont soumis 31 projets. Le public les découvrira dimanche après-midi, lors de l’Expo-Sciences Luxembourg, au campus Geesseknäppchen.

Concert Mass Hysteria, de l'énergie à revendre

Mass Hysteria est de retour ce dimanche, à l'Atelier, à Luxembourg, avec son neuvième album, «Maniac». Après 25 ans de carrière, le groupe partage toujours autant d'énergie sur scène. «Cela vient de notre passion et surtout la complicité entre tous les membres du groupe, explique Mouss, le leader du groupe. Nous sommes encore trois parmi les cinq qui étaient là au début. Si on ne faisait ça que pour travailler, Mass Hysteria n’existerait plus. Et bien sûr notre public, qui nous galvanise».

«Reprendre mes esprits» de Mass Hysteria:

Fête de l'eau Des activités pour toute la famille à Esch-sur-Sûre

Dimanche, dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau, le Parc naturel de la Haute-Sûre organisera une fête à la Maison du Parc. Des activités pour toute la famille seront proposées. On retrouvera notamment le traditionnel bricolage de petits radeaux suivi d’une course sur l’eau qui permettra de gagner des prix comme un tour en bateau solaire. L’armée fera des démos de station d’épuration mobile. Il y aura des spectacles de théâtre. Des visites guidées du barrage seront également organisées.

Concert Seed to Tree présente son 2e album

Trois ans après la sortie de son premier album «Wandering», le groupe pop-folk luxembourgeois Seed to Tree revient avec «Proportions», qu'il présentera ce vendredi à la Rockhal (Esch-Belval). En janvier dernier, le groupe dévoilait «Within Me», premier extrait d’un second opus plus sombre, mais toujours aussi inspiré. La bande emmenée par Georges Goerens, qui a lancé son projet solo Bartleby Delicate en 2017, dévoilera ses dix nouvelles compositions sur scène.

«Within Me», de Seed to Tree:

Spectacle L'humour noir à l'honneur

Pour la Nuit blanche de l’humour noir, qui clôturera le festival Humour pour la paix, ce vendredi à 20h, à l’Abbaye à Luxembourg, Amou Tati présentera le spectacle «La Dame de Fer».

Showcase Rim'K, tonton du rap français

Avec ses collègues du 113, Rim’K a marqué l’histoire du rap français. Le Parisien, dont le nouvel opus solo «Mutant» est sorti l’an dernier, débarque en showcase, ce vendredi, à 23h, au Lenox Club, à Luxembourg.

«Drugstore», de Rim'K:

Activité Du yoga après l'expo

Du yoga au musée après la visite d’une expo, c’est ce que propose la Villa Vauban, à Luxembourg, samedi, aux adultes, à 10h15, et aux enfants de 6 ans et plus, à 14h. L’inscription est obligatoire.

(ol/L'essentiel)