Les drogués manquent de lieux pour se confiner

40,4% des usagers de drogues à haut risque (UDHR) disent ne pas pouvoir respecter les mesures de confinement, et consomment un peu moins souvent de drogues, qui arrivent sur le marché à un prix plus élevé (+17,5%) pour une qualité moindre (-58,3%). Ces conclusions sont celles d'une étude menée par le Point focal luxembourgeois de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanies. Les UDHR sont en outre exposés à des risques accrus lors de crise comme celle du Covid, avec des comportements à risque comme le partage du matériel d'injection...

L'étude menée par Nadine Berndt a porté notamment sur des usagers masculins à 76,7%, d'un âge moyen de 42,7 ans et nés, pour 51,7% d'entre eux au Grand-Duché. Ils sont à 31,6% dans une situation de vie instable, voire sans logement. Les chercheurs ont remarqué que la pandémie a peu changé les habitudes de consommation. Parmi les drogues dures, l'héroïne reste la plus consommée (60%), devant la cocaïne (30%). Et les consommateurs continuent de se partager le matériel.

Moins de surdoses, plus d'alcool

Toutefois, les restrictions liées au Covid ont entraîné une légère diminution de la fréquence de consommation de drogues. Ils sont ainsi 5,8% de moins qu'avant la pandémie à consommer tous les jours. Et les quantités de drogue à chaque shoot sont en baisse de 22,5%. Du coup, les épisodes de surdose sont en recul de 19,5%. En revanche, l'étude montre une hausse de la consommation d'alcool par les UDHR de 21,7%, celui-ci arrivant plus facilement sur le marché et pouvant s'acheter plus aisément en période de confinement.

En outre, les consommateurs de drogues semblent satisfaits des aides disponibles, comme le matériel d'injection, le traitement de substitution ou les permanences médicales. En revanche, ils regrettent le manque de lieux pour se confiner, pour dormir et pour prendre soin de leur hygiène personnelle. Et ce même s'ils saluent l'augmentation des offres de logement et de prise en charge thérapeutique et psychologique. D'ailleurs, le foyer de nuit Abrigado avait encore des lits libres au moment où les données de l'étude, pour laquelle l'analyse se poursuit, ont été recueillies.

