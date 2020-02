Hesperange ne rendra pas son audit public

Pendant 20 ans deux agents communaux de Hesperange ont détourné des fonds. La somme est estimée à quelques millions d'euros. Une enquête est désormais en cours et les deux individus ont reconnu les faits. Le collège des bourgmestre et échevins avait donc commandé un audit auprès de PwC. Sur les ondes de la 100.7, le député-maire CSV de la commune de Hesperange, Marc Lies, a expliqué mardi matin, que le document de la société d'audit ne sera pas rendu public.

Il a toutefois précisé qu'il a transmis des propositions d'amélioration issues du travail de PwC au ministère de l'Intérieur et à la plateforme informatique pour les commune Sigi. L'audit préconiserait certaines adaptations, plus de contrôles et plus de transparence, a laissé entendre le député-maire.

Contraire à la loi?

Une partie des informations comprises dans le papier sont confidentielles et concernent directement le fonctionnement des paiements et la gestion financière de la commune, a dit Marc Lies, en guise de justification. Vendredi, lors de la prochaine réunion du conseil communal, les conseillers auront toutefois accès à l'intégralité mais ils n'auront pas le droit de divulguer le texte et la réunion ne sera évidemment pas publique.

Marc Lies a assuré vouloir travailler diligemment sur ce dossier qui domine l'actualité de la commune, depuis l'été dernier. Certaines recommandations de l'audit auraient déjà été mises en place, a poursuivi le député-maire qui espère que la ministre de l'Intérieur va intégrer une partie des propositions de l'audit dans la nouvelle loi communale.

Le député Déi Gréng, François Benoy, s'est fendu d'une question parlementaire sur ce sujet. Il demande à la ministre de l'Intérieur si la non divulgation de l'audit n'est pas contraire à la loi sur une administration transparente et ouverte. Le député DP et conseiller communal de Hesperange, Claude Lamberty, demande également à ce que l'audit soit rendu public.

(mau/L'essentiel)