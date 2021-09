À 21 ans, Agora a encore du pain sur la planche

Du site industriel sur le déclin du début de millénaire au quartier moderne et universitaire qu'il est aujourd'hui, Belval aura eu besoin de plus de deux décennies de développement, sous la houlette d'Agora, société fondée le 2 octobre 2000, et détenue à parts égales par l'État luxembourgeois et ArcelorMittal. Depuis la loi de juillet 2001 à aujourd'hui, en passant par l'ouverture de la Rockhal, en septembre 2005, l'inauguration du Belval-Plaza 1 en octobre 2008 ou encore l'arrivée de l'université en 2016, le quartier, à cheval sur Esch-sur-Alzette et Sanem, a donc bien évolué.

Agora a changé de tête



Agora a un nouveau directeur général depuis le 1er août 2021. François Dorland a pris la succession de Vincent Delwiche, parti en pension après 17 ans à la tête de l'entreprise.

«Sur Belval, on est à 85% de commercialisation, il reste certaines infrastructures à finaliser et projets à accompagner, surtout sur Belval Sud», pointe Marie-Josée Vidal, présidente d'Agora. Belval, avec ses 120 hectares, offre un potentiel de 1,35 million de m² de logements, commerces, activités tertiaires etc. dont 1,13 million de m² ont déjà été commercialisés. Le quartier compte aujourd'hui quelque 20 000 occupants, dont plus de 3 300 habitants, 5 700 étudiants et lycéens ou chercheurs et plus de 10 000 salariés au sein de 250 entreprises, commerces et administrations. En outre, 1 124 unités de logement ont été livrées, auxquelles s'ajoutent 668 logements étudiants et une résidence séniore de 120 places.

«On espère gagner du temps»

Pour que le travail de revitalisation de Belval soit totalement achevé, il faudra attendre la fin de la décennie, vers 2030, un peu après 2027, qui était l'objectif initial. «On pourra à ce moment-là concentrer les équipes sur le nouveau projet d'Esch-Schifflange», affirme Marie-Josée Vidal. En attendant, Agora travaille en parallèle sur les deux sites et a déjà lancé les préparatifs de la reconversion de l'ancien site industriel d'Esch-Schifflange. Les premiers habitants sont attendus, déjà, à l'horizon 2025 pour une finalisation de l'ensemble, avec 10 000 habitants sur 60 hectares, vers 2040.

Et tout devrait aller plus vite qu'au début du projet Belval, «au niveau des étapes administratives, comme les modifications de PAG et PAP, mais aussi au niveau de l'assainissement» des sols, selon Marie-Josée Vidal. «Toute l'expérience qu'on a acquise à Belval, on peut l'utiliser sur Esch-Schifflange et on espère gagner en temps sur les planifications». Agora se félicite aussi de la confiance acquise auprès des autorités et du public, en 21 ans. «On souhaite continuer à associer les citoyens, avec un processus participatif qui facilite l'acceptation». D'ailleurs les habitants des deux communes doivent être consultés pour trouver un nom au projet d'ici l'année prochaine.

Mir mussen nei Weeër am Logement goen. D'Surfacë fir ze bauen si begrenzt. Gläichzäiteg hu mir vill verloossen Industriefrichen. Genau do baut @agoraluxembourg nei Wunnengen, ënnert anerem zu Esch-Belval. Dëse Projet ass eng Opwäertung fir dës Terrainen & en Deel vun der Léisung. pic.twitter.com/aXHHjfPpcY — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) September 28, 2021

